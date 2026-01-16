鉅亨網記者彭昱文 台北
台積電 (2330-TW) 法說會報喜，今 (16) 日跳空開高來到 1735 元、改寫新天價，也帶動台股大漲逾 500 點，衝上 31300 點之上，同步改寫歷史新高，今日預估量約 9100 億元。
台積電今日以 1735 元開出，上漲 45 元或 2.66%，台達電 (2308-TW) 漲逾 8%，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、廣達 (2382-TW) 等均同步走揚。不過，鴻海 (2317-TW) 盤中翻黑。
強勢族群來看，PCB 相關的台玻 (1802-TW)、南電 (8046-TW) 雙雙漲停，欣興 (3037-TW) 也漲 7%，臻鼎 - KY(4958-TW) 漲約半根停板；記憶體也走強，旺宏 (2377-TW)、南亞科(2408-TW) 漲約 3%，力積電 (6770-TW) 更漲 6%。
不過，貿聯 - KY(3665-TW) 跌近 4%，奇鋐 (3017-TW)、川湖 (2059-TW)、嘉澤 (3533-TW) 等高價股走弱；另外，貨櫃海運三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 也同步下跌。
