〈焦點股〉魏哲家擔憂台灣電力問題 森崴能源應聲漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家昨 (15) 日於法說會中提及，不擔憂英特爾 (INTC-US) 競爭，反而較擔心台灣的電力供應問題，認為台積電需有足夠的電力，才能持續擴張產能不受限，激勵森崴能源 (6806-TW) 今 (16) 日應聲漲停。
森崴能源今天早盤以 42.8 元開高，雖一度翻黑跌至 42.7 元，不過隨後上攻並亮燈漲停鎖住 47 元，截至午盤，排隊委買單超過 1000 張，成交量則超過 3000 張。
不過森崴能源受到子公司富威能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失，2025 年第三季稅後虧損 77.36 億元，每股虧損 29.45 元，加上去年上半年虧損的 44.3 億元，2025 年前三季累計虧損高達 121.72 億元，每股虧損 46.34 元。
森崴能源 2025 年 12 月營收 18.36 億元，月增 2.1 倍，年減 53.27%；第四季營收 41.2 億元，季減 53.45%，年減 57.55%；累計 2025 全年營收 255.05 億元，年增 29.94%。
