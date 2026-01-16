search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈焦點股〉魏哲家擔憂台灣電力問題 森崴能源應聲漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北

台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家昨 (15) 日於法說會中提及，不擔憂英特爾 (INTC-US) 競爭，反而較擔心台灣的電力供應問題，認為台積電需有足夠的電力，才能持續擴張產能不受限，激勵森崴能源 (6806-TW) 今 (16) 日應聲漲停。 

cover image of news article
魏哲家擔憂台灣電力問題，森崴能源應聲漲停。(圖：shutterstock)

森崴能源今天早盤以 42.8 元開高，雖一度翻黑跌至 42.7 元，不過隨後上攻並亮燈漲停鎖住 47 元，截至午盤，排隊委買單超過 1000 張，成交量則超過 3000 張。 


不過森崴能源受到子公司富威能源承攬離岸風電二期工程影響，先予以認列損失，2025 年第三季稅後虧損 77.36 億元，每股虧損 29.45 元，加上去年上半年虧損的 44.3 億元，2025 年前三季累計虧損高達 121.72 億元，每股虧損 46.34 元。 

森崴能源 2025 年 12 月營收 18.36 億元，月增 2.1 倍，年減 53.27%；第四季營收 41.2 億元，季減 53.45%，年減 57.55%；累計 2025 全年營收 255.05 億元，年增 29.94%。 


文章標籤

森崴能源台積電魏哲家電力

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1740+2.96%
英特爾48.305-0.85%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
台積電

47.06%

勝率

#多頭三星

偏強
台積電

47.06%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
台積電

47.06%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty