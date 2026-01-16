【股市焦點】從黃金避險到工業金屬 新光證券：台美股原物料首先關注這族群
過去數月，市場見證了黃金與白銀的極端表現。但撇開漲幅本身，真正值得專業投資人追蹤的是這股熱錢如何沿著資產屬性與產業鏈價值逐步向下擴散：從不生息的避險資產（黃金），到半工業屬性的資產（白銀），再到電力與工業化的基礎材料（銅、鎳）。
新光證券表示，黃金的領跑，通常是因為市場開始變得不確定。2025 年以來的地緣擾動、央行配置行為、利率預期反覆，都會推升黃金的避險需求（本質上是「信用焦慮的資產化」）。但當黃金突破歷史高點後，市場很快會進入下一個問題：「如果我要持有硬資產，還有沒有估值更落後、彈性更大的選項？」 於是資金會自然溢出到「更像商品、波動更大」的銀與工業金屬。
新光證券指出，當黃金與白銀把「風險溢價」打出高度後，市場的情緒往往會進一步進入下一層：恐懼被定價後，資金開始尋找「建設」與「擴張」的資產。其中，銅的敘事最強，因為它不只是景氣循環品，更是電網升級、AI 資料中心、電氣化革命的共同分母。
新光證券認為，2026 年的 AI 資料中心競爭，本質上是「電力效率」與「電網容量」的競爭。算力越強，耗電越高；耗電越高，對傳輸與配電的需求就越大。而電網升級最現實的一句話是：你可以加伺服器，但你不能瞬間變出變壓器、電纜與電力工程產能。這就是為什麼銅的供需故事在 2026 從「景氣循環指標」提升到「建設剛性原物料」的主因。
