鉅亨研報 2026-01-16 08:40

【股市焦點】從黃金避險到工業金屬 新光證券：台美股原物料首先關注這族群(圖:shutterstock)

過去數月，市場見證了黃金與白銀的極端表現。但撇開漲幅本身，真正值得專業投資人追蹤的是這股熱錢如何沿著資產屬性與產業鏈價值逐步向下擴散：從不生息的避險資產（黃金），到半工業屬性的資產（白銀），再到電力與工業化的基礎材料（銅、鎳）。

‌



新光證券指出，當黃金與白銀把「風險溢價」打出高度後，市場的情緒往往會進一步進入下一層：恐懼被定價後，資金開始尋找「建設」與「擴張」的資產。其中，銅的敘事最強，因為它不只是景氣循環品，更是電網升級、AI 資料中心、電氣化革命的共同分母。