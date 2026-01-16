鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-16 09:40

最新數據顯示，隨著美國春季購屋旺季臨近，30 年期固定利率房貸平均利率為 6.06%，較上周下降 0.1 個百分點，創 2022 年 9 月以來新低，而可調利率貸款目前已能提供低於 6% 的利率。

降低房貸成本是美國總統川普近來提升房屋可負擔性的核心措施之一。在宣布 2000 億美元購入抵押貸款債券 (MBS) 計畫後，美國房貸利率應聲回落。

‌



此前，長期高位運行的利率令大量潛在買家和賣家持幣觀望。根據 Redfin 數據，去年 12 月簽約量跌至 2012 年有記錄以來，且是除 2020 年 4 月疫情封鎖期外的最低水位。

儘管庫存小幅回升、房價漲幅放緩，且利率已從 2025 年初約 7% 回落，但分析指出，真正「解凍」市場仍需更大降幅，約 70% 借款人鎖定利率低於 5%，逾半數低於 4%，低利率房主不願賣房置換，導致市場流動性受限。

Compass Inc. 數據顯示，考慮收入成長後，目前房屋可負擔性已回到 2020 年來最佳水平，但經濟不確定性仍讓買家猶豫。

值得注意的是，川普與 Fed 主席鮑爾的政策博弈可能引發市場波動。若投資人質疑 Fed 獨立性，恐推高美債殖利率，進而拖累房貸利率下行空間。

凱投宏觀預計，2026 年底前房貸利率將穩定在 6.5%，低於先前 6.75% 的預測，並強調 2000 億美元 MBS 購入規模對龐大市場而言「杯水車薪」。

此外，全美房市存在顯著地域差異，東北部和中西部庫存緊張地區，低利率恐加劇競爭推高房價，陽光地帶等房源充足區域，購屋族將更直接受益於利率下行。