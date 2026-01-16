鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-16 15:40

從領跑變陪跑 為何輝達今年不像其他晶片股一樣狂歡？ (圖:Shutterstock)

輝達 (NVDA-US) 股價周四上漲 2.1%，但晶片設備股表現更為亮眼，科磊 (KLAC-US) 與應用材料 (AMAT-US) 分別大漲 7.7% 與 5.7%。費城半導體指數 (SOX) 當日收高 1.8%。

MarketWatch 報導，這樣的表現乍看之下有些反常，因為台積電的成長動能，很大一部分來自輝達 Blackwell 與 Rubin 人工智慧 (AI) 平台的產能拉升。

不過 D.A. Davidson 董事總經理 Gil Luria 指出，這點「早已反映在輝達自己的財測中」，加上超大型雲端業者紛紛釋出龐大的資本支出預測，市場對此並不感到意外。

Luria 補充指出，台積電的強勢並不僅限於輝達的 GPU 需求，而是反映整體晶片需求的改善。台積電預估 2026 年營收將成長 30%，高於分析師原先預估的 25%，並預告 2026 年資本支出將介於 520-560 億美元之間，涵蓋美國亞利桑那州與台灣的新晶圓廠建設。

資金輪動成壓力源

事實上，輝達並非只有單日表現落後，今年迄今僅累計上漲約 1%，遠遜於費城半導體指數超過 9% 的漲幅。

瑞穗交易部門分析師 Jordan Klein 指出，這種落後可能形成「自我強化」的循環。

Klein 表示，投資人已逐漸意識到，AI 投資不能只集中在輝達與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 身上，必須擴大布局記憶體、光通訊與設備股。對於先前在這些強勢族群配置不足的機構投資人而言，若想追上績效，可能不得不賣出部分輝達持股，轉而投入近期漲更大的標的。

他指出，如果基金未能持有帶來超額報酬的股票，績效將進一步落後大盤。

散戶也在「追逐火熱題材」

Klein 也提到，散戶投資人同樣可能因輝達近期表現相對平淡，而轉向「追逐火熱的記憶體族群」。他認為，輝達若要重新凝聚動能，必須交出「明顯高於市場預期的財報表現、與財測上修」。

若與去年同期相比，輝達股價僅上漲 38%，遠低於同期暴漲 233% 的美光 (MU-US)，以及儲存設備大廠希捷(Seagate)(STX) 與威騰電子 (WDC-US) 各有 245% 與 367% 的大漲幅度。

晶片設備股是今年市場表現最強勢的族群之一，年初以來漲幅達 20-30%。Klein 認為，這種結構性的資金輪動，短期內可能「進一步加劇」半導體族群內部的分化表現。