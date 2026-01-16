鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-16 18:10

標普 500 指數周四午盤一度與 7000 點只差 0.4%，但終場收在 6,944.47 點，與 7,000 點還有約 0.8% 的差距。近期地緣政治緊張急速拉高，加上大型科技股波動，都為市場帶來不確定性。

根據道瓊市場數據，標普 500 突破上一個千點整數關卡是 2024 年 11 月 11 日，從那時到本周四為止，共已過了 294 個交易日，相當於 14 個月。

分析顯示，標普 500 最近幾次達成每千點整數里程碑的間隔逐漸縮短：從 5,000 點升至 6,000 點僅用了 190 個交易日，從 4,000 點升至 5,000 點用了 719 個交易日，而從 1,000 點升至 2,000 點則用了 4,168 個交易日。

標普 500 如今距離 7,000 點只有不到 60 點的差距，但要注意的是，該指數自去年 12 月底以來就陷入整理行情，一直徘徊在 6,900 點附近，顯示大型科技股強勢行情已開始失去動能。

這種臨近整數關卡的整理或震盪，在歷史上屢見不鮮，BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 說：「雖然大整數本身並不具有看跌意涵，但過去五次的千點整數關卡中，有四次都出現震盪。」

道瓊工業平均指數也面臨相似情況，周四收在 49,442.44 點，距離首次登上 50,000 點整數只差 1.1%。Krinsky 指出，過去四次的萬點整數關卡中，道瓊都陷入整理或震盪。

時序進入 2026 年之後，股市波動加劇，地緣政治風險是一大因素：美國在委內瑞拉的軍事行動導致總統馬杜洛被捕、美國總統川普威脅併吞格陵蘭、美國與伊朗關係緊張升溫。除此之外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾因建物整修案面臨司法部調查，更讓市場擔憂央行獨立性。

Hartford Funds 全球投資策略師 Nanette Abuhoff Jacobson 表示，儘管標普 500 本月多次從跌勢中反彈，並持續朝歷史高點挺進，但非美國股市的表現更好，凸顯地緣政治風險正對美股形成壓力。

2026 年到目前為止，標普 500 與那斯達克綜合指數各漲 1.4%，道瓊工業平均指數漲 2.9%，羅素 2000 小型股指數漲 7.8%。相較之下，MSCI 全球 (不含美國)ETF 漲 4.2%，MSCI 新興市場 ETF 漲 6.2%，MSCI 歐洲核心 ETF 漲 2.8%。