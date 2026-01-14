鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-14 07:51

美國周二 (13 日) 宣布正式放行輝達 H200 晶片出口中國之際，《The Information》引述兩名知情人士說法報導，中國政府本周已告知部分科技公司，只會在特殊情況下批准輝達 (NVDA-US)H200 晶片的採購案，例如用於大學研究，顯然對全面開放輝達進入中國仍抱持審慎態度。

輝達H200正式獲准出口 傳中國對採購設「特殊條件」 (圖:Shutterstock)

根據報導，中國政府發布一項「刻意模糊」的指示，要求部分科技公司只能在「必要時」購買晶片，但並未清楚說明何謂「必要」。

《The Information》上周曾報導，中國已要求部分企業暫停 H200 晶片的訂單，以便在主導人工智慧 (AI) 競賽的過程中，優先扶植本土企業。

輝達的半導體是運行最先進 AI 應用與資料中心的關鍵元件，但也因為 AI 晶片領頭羊的角色，在美中之間陷入兩難：美國正考慮對最先進技術實施更嚴格的出口管制，中國則在推動強化本土 AI 實力，並呼籲企業降低對外國科技的依賴。

針對此報導，中國駐美大使館發言人劉鵬宇說：「原則上，確保經濟、貿易與科技合作順利發展，符合中美雙方的共同利益。」

《The Information》還披露，中國政府計劃與更多企業召開進一步會議，傳達相關採購指示，但目前仍不清楚這些會議是否會提供任何新的指引。

美國在對中鷹派的顧慮與壓力下，周二仍為 H200 出口中國開綠燈，不過美國也建立一套規則，包括：