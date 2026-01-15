鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-15 22:42

根據《CNBC》周四（15 日）報導，隨著電動車銷售前景不明，美國車廠正加速進軍儲能市場，試圖為斥資數十億美元興建的電池工廠尋找新用途。特斯拉（TSLA-US）已深耕此領域十年，福特（F-US）與通用（GM-US）也在 2025 年宣布重大布局。

美國能源資訊署數據顯示，在資料中心興起推動下，電力需求正在成長。不過卡內基美隆大學工程學教授 Ramteen Sioshansi 警告，這個市場仍相對新興，若大量車廠都朝這方向發展，最終可能供過於求。

‌



填補再生能源供電缺口

由於太陽能和風力發電機等再生能源存在「間歇性問題」，故需要電池收集並儲存電力，在其他時間使用或回售給電網。電池也能在電價較低時從電網收集能源，協助企業削減電力成本。

研究機構 Benchmark Mineral Intelligence 資深分析師 Pete Tillotson 表示，這將為電網上大多數資產形成收入來源。

車廠積極布局

福特去年 12 月宣布，將與合作夥伴 SK On 在肯塔基州新建的電池廠改為生產儲能電池，也計劃在密西根州馬歇爾工廠撥出部分空間生產住宅儲能電池芯。該公司在兩座工廠共投資約 100 億美元，並再投入 20 億美元發展儲能業務。

特斯拉能源部門自 2015 年推出 Powerwall 和 Powerpack 電池以來便已存在。隨著電動車銷售與市占率下滑，能源部門已成為亮點，利潤率約為汽車業務的兩倍，營收現已占總營收約 20%。

通用汽車數年前成立 GM Energy，去年 10 月推出住宅太陽能產品 PowerBank，並與 Redwood Materials 合作利用新舊電動車電池進行儲能。GM Energy 表示，自 1 月以來銷售成長五倍，月營收成長率達 30%。

需求前景看好但挑戰猶存

部分州法律要求公用事業至少考慮部署儲能，加州更設定了儲能目標。數據中心等企業需求預計激增，美國能源部研究顯示，2028 年能源需求可能較 2023 年成長三倍。

不過美國電動車銷售已從 2025 年第 3 季占新車市場約 10%，降至次季的不到 6%。福特 2023 年曾預期 2030 年電動車銷售占比達 45%，現已下修至 9% 至 18%。

值得注意的是，Sioshansi 指出，車用電池必須輕量化，儲能電池則無此需求，因此客戶群以及行銷方式，與車廠習慣的做法會有很大不同。