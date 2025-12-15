鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-12-15 21:00

在經歷連續多年的價格探底與供應過剩的困擾後，全球鋰市場的焦點正從電動車轉向一個新的核心成長支柱：大規模電池儲能系統（ESS）。海外的鋰多頭和眾多金融機構如今一致押注，公用事業級電池透過吸收和儲存電力實現可控釋放的應用，將成為推動市場重回平衡的關鍵力量。

儲能需求大爆發！鋰價告別低谷 2026年可望將「由供轉缺」。(圖:shutterstock)

花旗集團、瑞銀集團和伯恩斯坦等知名機構甚至預測，隨著儲能領域的爆炸性擴張，全球鋰市場有望在明年（即 2026 年）出現供不應求的局面，並預期供需緊張將持續至 2027 年。

儘管鋰價目前仍處於歷史低位，碳酸鋰期貨雖然較 6 月觸及的 4 年低點反彈約 5 成，但仍僅為 2022 年底高峰時的 6 分之 1，但市場結構已然改變。

產業顧問機構 Adamas Intelligence 分析師克里斯威廉斯指出，隨著電動車普及進入相對成熟階段，儲能需求的成長將成為影響 2026 年電池生產和鋰需求的最主要波動因素。

瑞銀分析師的數據更為直觀地揭示了這一轉變：明年儲能領域對鋰的需求成長可能達到驚人的 55%，遠超過電動車領域預期的 19% 增幅。

這股儲能熱潮並非偶然。一方面，公用事業規模電池的建置成本近年持續下降，顯著提升了其經濟效益；另一方面，全球政府推動整合更多清潔能源的政策要求，加上大規模新建資料中心對穩定電力的龐大需求，共同加速了該領域的規模化發展。

例如，中國正加速實現其 2027 年累計儲能裝置容量的目標，而美國也將此類儲能系統視為解決日益加劇的電力供需失衡的理想方案。

來自中國主要鋰生產企業的高階主管也對市場前景表達了強烈信心。天齊鋰業董事長蔣安琪預計，受惠於再生能源併網和商用重卡等電動化設備的快速發展，全球鋰需求量預計將在 2026 年達到 200 萬噸碳酸鋰當量。

贛鋒鋰業副總裁何佳言則認為，鋰產業已進入上升週期，市場已觸底，並強調汽車製造商需求持續成長，儲能系統發展超越預期，同時機器人與運算領域的應用也在擴大。

在普遍的樂觀情緒中，也有部分產業觀察家持謹慎態度。顧問公司 CRU 集團電池材料市場主管 Martin Jackson 提醒，明年鋰供應增速仍可能超過需求增速，並指出儲能系統電池的產量與實際安裝速度之間存在「嚴重脫節」，認為部分樂觀預期存在虛高風險。