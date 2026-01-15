鉅亨網新聞中心 2026-01-15 17:40

亞利桑那州鳳凰城近日發生一起驚險的自動駕駛事故。一輛 Waymo 無人駕駛計程車意外駛入輕軌軌道並受困，迫使車內乘客在後方列車逼近前，不得不緊急跳車逃生。

根據現場目擊者拍攝的影片顯示，該車輛在軌道上停滯不前，而後方正有一輛輕軌列車緩緩駛來，情況一度非常危急。雖然該起事件最終在工作人員協助下於 15 分鐘內排除，且未造成人員傷亡或重大延誤，但已引發社會大眾對自動駕駛安全性的高度關注。

‌



亞利桑那州立大學教授 Andrew Maynard 指出，這是一個典型的「邊緣案例」，反映出機器在遇到非預期狀況時，其反應模式仍與人類不同。他分析，事發地點近一年內新增了輕軌線路且正處於施工狀態，這可能是導致 Waymo 導航失效，並誤入軌道的主因。

此次事件也讓以 Google (GOOGL-US) 旗下 Waymo 為代表的 「L4 直達派」 技術路線，再次受到質疑。相較之下，馬斯克 (Elon Musk) 領導的特斯拉 (TSLA-US) 則採取從 L2 逐步升級的路線，並在此刻展現出強大自信。

馬斯克近期宣布，特斯拉將自 2026 年 2 月 14 日起停止 FSD 的買斷服務，全面轉向月度訂閱制。目前，特斯拉的 FSD V14.2 版本被認為已具備推理能力，能應對死巷與施工等複雜場景，甚至有車主達成無人工干預橫穿美國的記錄。