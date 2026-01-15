鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-15 08:11

《路透社》報導，受惠於 AI 基礎設施需求持續強勁，市場預期台積電第四季淨利將年增 28%，料改寫歷史新高，相關財報預計於週四 (15 日) 公布。市場對此謹慎以對，台積電 ADR (TSM-US) 週三下滑超 1.2% 至每股 327.11 美元，換算價為 2069.30 元，折溢價率達 21.01%。

根據 LSEG SmartEstimate 彙整 19 位權威分析師的預估，台積電在截至 12 月 31 日的三個月期間，淨利可望達新台幣 4,791 億元 (約 151.5 億美元)。SmartEstimate 會對過往預測準確度較高的分析師給予更高權重。

作為全球最大晶圓代工龍頭、同時也是輝達與蘋果的重要供應商，台積電目前為亞洲市值最高的上市公司，市值約 1.4 兆美元 (約新台幣 44.34 兆元)，超過南韓競爭對手三星電子的兩倍。

護國神山台積電週四 (15 日) 將舉行今年首場法說會，釋出第一季與全年營運展望，市場高度關注公司對資本支出、毛利率與股利政策。

台積電 (2330-TW) 上週已公布第四季 (10 月至 12 月) 營收年增 20.45%，優於市場預期。若第四季淨利高於新台幣 4,523 億元，將創下公司單季淨利新高，並連續第八季繳出獲利成長。

研究機構 IDC 預期，台積電 2026 年以美元計價的營收成長率將介於 25% 至 30%，高於先前預估的 22% 至 26%。IDC 指出，成長動能主要來自 AI 伺服器加速器需求快速擴張，以及台積電次世代 2 奈米製程的顯著貢獻。

在海外布局方面，市場關注台積電是否會在即將召開的法說會上，對是否進一步加碼美國投資給予說明。

台積電正投資 1,650 億美元於美國亞利桑那州興建晶圓廠。美國商務部長盧特尼克日前表示，台積電預期將進一步擴大在美國的投資規模。

《紐約時報》週一 (12 日) 引述消息人士報導，美國政府正接近與台灣達成一項貿易協議，擬將對台關稅稅率降至 15%，並希望台積電承諾在亞利桑那州至少加碼興建五座晶圓廠。正處於法說會前靜默期的台積電，週一未回應是否會在既有承諾之外進一步加碼美國投資。

外界亦關注美國總統川普關稅政策對台積電的潛在影響。目前台灣出口至美國的產品適用 20% 關稅，但晶片並未被納入課稅範圍。

然而，白宮週三 (14 日) 表示，15 日起對部分進口半導體、半導體製造設備及衍生性商品加徵 25% 的進口關稅，其中包括輝達 H200 與 AMD 的 MI325X 等晶片均納入適用範圍。

法說會前，外資在台積電罕見提前調升目標價。

摩根士丹利與美銀證券分別上看 1,988 元與 2,150 元，顯示對後市高度看多。AI 與先進製程需求升溫帶動評價重估，摩根士丹利在樂觀情境下更看好股價具備挑戰 2,400 元的空間。