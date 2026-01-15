7個月估值飆三倍！Skild AI完成C輪融資 軟銀輝達紛押注機器人界新獨角獸

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-15 14:50

美國機器人新創公司 Skild AI 周三 (14 日) 宣布完成約 14 億美元的 C 輪融資，公司估值飆升至超過 140 億美元，為 7 個月前的 3 倍。本輪融資由軟銀領投，輝達(NVDA-US) 、Macquarie、1789 Capital、貝佐斯家族辦公室 Bezos Expeditions 跟投，三星、LG、賽富時等科技巨頭也參與其中。

自 2023 年 5 月成立以來，Skild AI 已累積融資約 20 億美元，正致力於打造「通用機器人大腦」，推動機器人透過觀看影片和實踐學習像人類一樣完成任務。

Skild AI 共同創辦人兼執行長 Deepak Pathak 表示，本輪融資將用於 Skild Brain 軟體的推廣、訓練優化與機器人部署擴展。該公司由 Pathak 與 Abhinav Gupta 共同創立，兩人早年曾在 Meta 機器人實驗室共事，後來分別在卡內基美隆大學機器人研究所擔任教授。

2022 年，Pathak 與 Gupta 意識到機器人研究面臨現實落地瓶頸，決定創業打造一個無需客製化晶片、能運作在標準 GPU 上的通用系統，實現跨平台、跨任務、跨場景的泛化執行能力。

Skild Brain 以大規模人類影片與模擬練習為訓練基礎，透過動作執行與錯誤資料產生回饋循環，不斷優化控制策略。此系統融合機器人內部感知如關節運動、力覺，以及外在視覺訊號，使其能同步理解自身狀態與環境變化。

Gupta 指出，即便機械手臂損壞，機器人仍能繼續完成任務，這是先前機器人不具備的安全能力。目前 Skild Brain 已適配四足平台、機械手臂、人形機器人等多種形態，可在家庭、倉庫、醫院和施工現場等複雜環境中執行任務。

2024 年 2 月，團隊將 Skild Brain 部署到宇樹人形機器人，僅用一天就實現了可感知的實驗效果。

截至 2025 年，Skild AI 已服務超過 8 家客戶，營收從零躍升至數千萬美元。公司團隊規模超 100 人，成員多來自 Meta、特斯拉、谷歌、亞馬遜和輝達等科技公司。

LG CNS 已宣布與 Skild AI 合作開發人形機器人解決方案，Skild AI 去年 10 月也在輝達 GTC 大會上亮相，其軟體將用於輝達休士頓 GPU 工廠的自動化部署。

Pathak 指出，機器人在危險、重複或不受歡迎的崗位中潛力巨大，預計將填補美國超百萬空缺崗位。他同時表示，機器人最終幾乎可以完成所有人類工作，但這並非威脅，社會有足夠時間準備。

Skild AI 的高估值與超額融資反映科技巨頭投資模式的變化，不再依賴重資產併購，而是透過早期投資押注潛力選手。

三星對 Skild AI 的投資被視為「輕量級佈局」，既能專注於技術動態與人才儲備，又無需承擔高額收購成本。

除 Skild AI 外，輝達也投資了 Figure AI 與 Serve Robotics 等公司。同期，三星支援的機器人 AI 公司 Physical Intelligence 在去年底估值達 56 億美元，與 Skild 處於類似賽道。

然而，該領域仍面臨續航、機動性與安全等挑戰。即便是特斯拉的 Optimus 計畫至今仍在攻堅中。

Skild AI 的快速發展標誌著機器人產業從炫技式演示走向規模化落地的集體衝刺，隨著輝達、三星等巨頭加快下注，圍繞機器人智慧演化的共識正在形成。