美國總統川普周三 (14 日) 就聯準會 (Fed) 主席鮑爾相關問題作出表態，稱儘管司法部正在對鮑威爾進行刑事調查，目前並沒有打算解僱鮑爾，但他也表示，現在說最終行動「為時過早」。

當被《路透社》問到是否會解除鮑爾職務時，川普答道：「我目前沒有任何這樣的計畫」。

對於調查是否為他提供解僱鮑爾的理由，川普則說：「目前，我們和鮑爾之間正處於一種『觀望模式』，我們將決定怎麼做。但我現在不能深入討論。時機太早，為時過早。」

鮑爾的任期將於 5 月結束，但要到 2028 年才會離開 Fed 理事會。川普暗示傾向於提名 Fed 前理事沃許或國家經濟委員會主任哈塞特來接替鮑爾，並排除美國財長貝森特擔任 Fed 新主席的可能性，原因是「他想留在現任職位上」。

川普還說：「兩位凱文都非常出色，未來幾星期會宣布一些相關事情。」

川普政府對鮑爾啟動刑事調查，事涉 Fed 總部園區內兩座歷史建築耗資 25 億美元的翻修計畫成本超支。

鮑爾上周日 (11 日) 披露遭受調查一事，並否認不當行為，更稱這是對他施壓的藉口，因其未滿足川普大幅降息要求。

一些重量級共和黨參議員等批評此舉將貨幣政策制定政治化，他們需確認鮑爾繼任者，而川普政府稱有責任調查潛在不當行為。

川普對外界批評則不予理會，包括來自需要爭取支持確認鮑爾繼任者的議員的批評。他說：「我不在乎，他們應該保持忠誠。這就是我的態度」。

川普也駁斥了削弱央行獨立性恐傷及美元並引發通膨的廣泛觀點。他同樣表示不在乎。