2026-01-15

《彭博》周三 (14 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 可能缺席原定於 2 月舉行的國會聽證會。眾議院金融服務委員會主席、共和黨籍眾議員希爾 (French Hill) 表示，由於司法部對 Fed 發出大陪審團傳票，相關刑事調查正在進行中，鮑爾預料將不會出席國會例行質詢。

司法部調查發酵！Fed主席鮑爾2月國會聽證恐缺席(圖：REUTERS/TPG)

鮑爾日前指出，Fed 已收到美國司法部的大陪審團傳票，調查內容涉及其去年 6 月在國會就 Fed 總部整修工程所作的證詞。希爾表示，這項調查可能導致鮑爾無法依照法定安排，出席上下兩院的半年一次聽證會。

根據 1978 年修法規定，Fed 主席須每年兩度赴國會，就貨幣政策與經濟情勢進行說明，通常分別出席參議院銀行委員會與眾議院金融服務委員會聽證。希爾對 CNBC 表示，因大陪審團正在審理涉嫌作偽證的指控，他預期鮑爾將暫不前往眾、參兩院作證。

截稿前，對於是否出席聽證，Fed 發言人拒絕評論。