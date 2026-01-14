鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-14 21:20

綜合外媒周三 (14 日) 報導，世界經濟論壇 (WEF) 最新發布的《全球風險報告》指出，隨著地緣政治緊張升溫，國家之間以關稅、投資限制與供應鏈管制為手段的「經濟對抗」，已取代傳統武裝衝突，成為全球企業與政策制定者在短期內最擔憂的首要風險。調查顯示，全球正處於高度不確定狀態，多數受訪者預期未來兩年將持續動盪。

戰爭不再最可怕？WEF點名全球最怕的兩件事(圖：REUTERS/TPG)

WEF 這份報告彙整來自政府、企業與民間組織逾 1,300 名領袖與專家的回覆。結果顯示，僅有 1% 受訪者認為未來兩年情勢將趨於平靜，約半數則預期全球將面臨劇烈震盪，整體情勢宛如「站在懸崖邊緣」。

‌



經濟對抗升溫 關稅與供應鏈成企業首憂

報告指出，「地緣經濟對抗」在未來兩年的風險排名中躍升至首位，反映各國日益將經濟政策工具武器化，包括關稅、法規、外資審查、關鍵資源供應與資本流動限制。WEF 警告，這樣的趨勢恐導致全球貿易明顯萎縮，並加劇市場不穩定。

WEF 管理董事札希迪 (Saadia Zahidi) 指出，經濟政策逐漸從合作工具轉變為對抗手段，是當前風險格局的核心轉變。她並提到，美國近年在貿易與產業政策上的轉向，以及美中之間在關鍵礦物與科技領域的競爭，都是經濟對抗升溫的重要背景。

在各類風險中，經濟相關憂慮的升幅最為明顯。受訪者普遍擔心高負債環境下的經濟下行風險、通膨壓力，以及潛在資產泡沫。WEF 合作夥伴、全球最大保險經紀商 Marsh 指出，企業目前面對的是多重危機同時交織的局面，包括貿易衝突、科技快速變革與極端氣候事件。

AI 治理成隱憂 環境風險長期仍居前段

報告同時顯示，人工智慧 (AI) 潛在負面後果在本次調查中快速攀升。雖然在未來兩年的風險排名仍偏後段，但在十年期風險中已升至第五位，反映長期治理挑戰日益受到重視。WEF 指出，若 AI 治理不足，可能衝擊就業、加劇所得不均，並對社會穩定與心理健康造成影響。

札希迪表示，受訪者特別關切 AI 在勞動市場的衝擊，以及其在軍事與衝突場景中被武器化的風險。報告也警告，隨著機器學習與量子運算技術加速融合，科技發展可能進入人類難以完全掌控的階段。