鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-14 17:10

美國財政部周二 (13 日) 發布的報告顯示，2025 年美國關稅總收入達到創紀錄的 2640.5 億美元。儘管年度總額驚人，但 12 月份的關稅收入為 278.9 億美元，呈現出連續第二個月的下滑趨勢。這一數據反映出在川普總統於去年 11 月調降部分關鍵關稅後，關稅對財政與貿易的影響力正經歷轉折。

回顧 2025 年的關稅走勢，每月收入從 2 月份的 72.5 億美元一路上升，並在 10 月份達到 313.5 億美元的峰值。然而，12 月的數據較 10 月的高點下降了超過 10%，這種下滑與貿易景觀的改變息息相關。

商務部數據顯示，去年 11 月的美國貿易逆差縮小至 294 億美元，是 2009 年中期以來最低。這顯示川普廣泛的關稅計畫已顯著撼動進口商，導致全球貿易在美國港口的結算量降至較低水準。

與 2024 年相比，關稅格局的變化尤為劇烈。2024 年全年的關稅收入僅約 790 億美元，而 2025 年 12 月單月的收入，達 2024 年同期的 4 倍以上。

儘管關稅收入大幅增加，但仍難以彌補龐大的財政預算缺口。報告指出，本財政年度的前 3 個月 (10 月至 12 月)，美國政府赤字高達 6020 億美元。其中，12 月的單月赤字為 1450 億美元，遠遠超過了當月的關稅收入。這與川普總統經常宣稱「關稅能平衡預算」的說法存在明顯落差。

此外，川普近期提議將年度軍費預算增加 5000 億美元，並聲稱這可以依靠關稅來支付。然而，這筆軍費增額實際上是 2025 年全年關稅總收入的兩倍多。國會預算辦公室 (CBO) 近期也將未來十年的預期關稅收入估值下調了 1 兆美元，顯示長期財政前景不容樂觀。