〈房產〉台北市購屋總價帶五年間變化大 2000-4000萬元漸成主流

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-14 17:04

在全台房價的不斷上漲同時，房仲業者統計發現，台北市的主流購屋總價帶，也即將跨入 2,000 萬元的門檻，同時，小於 1,000 萬元總價帶的房屋交易量也只剩 1 成。

台北市購屋總價帶五年間變化大 2000-4000萬元漸成主流。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房產集團盤點台北市近五年來，中古屋各總價帶交易量占比的變化，發現台北市低總價產品占比持續下滑，像是小於 1,000 萬元與 1,000 萬元 - 2,000 萬元的產品都呈現下滑趨勢。反倒是中、高總價住宅占比都在增加，像是 2,000 萬元 - 4,000 萬元及 4,000 萬元 - 7,000 萬元分別增加 4.1 和 1.6 個百分點，其中總價 2,000 萬元 - 4,000 萬元的產品增幅最明顯。

統計的這五年期間台北市中古屋總價 1,000 萬元內交易占比從 14.6% 下滑至 10.9%，五年間就減少 3.7 個百分點。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來房價高漲，使台北市低總價產品「稀缺化」現象越來越顯著。此外，台北市土地開發已近飽和，在自住需求穩定、供給跟不上的狀況下，房價持續墊高，原本屬低總價的產品又被推升至更上一階，使部分購屋族群轉往基期相對低的新北或桃園買房，因此也產生「脫北潮」現象。

統計的這五年期間台北市中古屋總價 2,000 萬元 - 4,000 萬元的總價帶為近五年交易占比增加最多的區間。陳金萍分析，落在該價位的大都坐落於近捷運站、生活機能完善的區域，以屋齡較老或蛋白區大面積的中古屋為主。如果又能同時滿足自住與資產保值需求，就會是雙薪家庭與換屋族的首選。即使 2025 年持續受房貸緊縮和信用管制衝擊，該總價帶產品交易動能仍獲支撐，占比較 5 年前增加 4.1 個百分點。

在高總價住宅市場方面，4,000 萬元 - 7,000 萬元產品占比由 10.7% 上升至 12.3%，陳金萍說明，這也顯示台北市的中高資產族群對核心地段和高品質住宅產品仍有穩定需求。不過，落在該價位的產品可能更集中於具知名口碑建商、地段精華性或未來增值性等題材的物件，若能同時滿足多個條件，會較容易吸引中高資產族群的目光。