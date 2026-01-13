〈房產〉全台屋主售屋獲利縮水 六都中僅雙北逆勢突圍

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-13 14:46

房市寒流襲來，全台屋主售屋獲利都縮水。根據房仲業者統計實價資料，2025 年全台售屋平均獲利金額約縮水 4.7%；不過，雙北房市仍展現出韌性，其中房價最高的台北市，不僅轉手平均獲利 492.5 萬元居六都冠軍，且年增 10.1% 也是六都最高。

全台屋主售屋獲利縮水 六都中僅雙北逆勢突圍。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，大環境變遷之下，資金明顯回防蛋黃區，具成熟機能與剛性需求的都會區，房價更具支撐力道。

‌



根據統計，台北市 2025 年平均轉手獲利 492.5 萬元，較 2024 年的 447.4 萬元成長 10.1%；新北市也從 419.6 萬元成長至 448.3 萬元，增幅達 6.8%。住商不動產台北市區經理錢思明分析，全台買氣陷入急凍，也讓資產族群的金流，逐漸進行防禦性轉移，其中雙北市由於具備成熟機能，且不管是換屋客群或剛需人口亦相對具資產條件，對於房價可承受度明顯較高，因此整體屋主就算在房市寒流中銷售，仍具有不少增值空間。

相較之下，中南部縣市 2025 年出現獲利下滑現象。數據顯示，高雄市屋主平均轉手獲利金額，從 361.6 萬元降至 324 萬元，跌幅 10.4%，為六都最深；至於台中市與台南市，屋主轉手獲利金額也分別衰退 9.5%、9.2%。賴志昶補充，中南部縣市憑藉著科技產業、重大建設等議題，自疫情以來房價漲勢強勁，惟隨著利多題材發酵完畢，加上大環境影響，投資買盤退場，買方追價力道減弱，如賣方急於脫手，勢必得在價格上做出讓步，導致中南部平均獲利金額出現明顯修正。