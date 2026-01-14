鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-14 10:43

自 2024 年下半年以來，受銀行房貸限額、房市信用管制的影響，全台房市急速降溫，房價亦進入盤整階段。依據實價登錄，統計近一年台北市各行政區平均房價變化，其中，南港區平均房價由每坪 78.6 萬元攀升至 83.5 萬元，年漲幅達 6.2%，居全市之冠；內湖區則由 71.9 萬元上漲至 75.1 萬元，年增幅 4.5%，排名第二。

此外，中正區與北投區年漲幅也皆超過 3%，表現相對穩健。相較之下，部分高價區及成熟商圈，如中山、大同及信義等行政區，房價則出現小幅回檔。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近一年台北市各區的平均房價漲跌互見，具備科技產業、企業進駐或重大建設利多的區域，仍能吸引自住與長期置產族群進場，支撐房價表現；反觀部分蛋黃區與傳統商圈，由於房價基期已高，加上政策限制與買方觀望情緒升溫，價格出現合理修正實屬正常現象。

莊思敏表示，南港與內湖區房價表現亮眼，主要是因為有建設題材和產業題材的加持，內湖有內湖科學園區，南港有高鐵、LaLaport 、南港軟體園區、中信金融園區，輝達研發中心等等，再加上「東區門戶計畫」持續推進，使港湖地區的房市能見度不斷提升，不僅帶動大量就業人口進駐，也轉化為穩定的剛性購屋需求，讓房價展現較強韌性。

此外，同樣具備產業發展題材的北投區，近一年房價年漲幅達 3.4%，排名第四，表現亦不容小覷。莊思敏指出，北投受惠於北士科、輝達台灣總部以及捷運環狀線北環段的規劃，近年吸引了眾多建商與看好未來產業紅利的購屋族群進場布局，部分新建案單價甚至站上每坪 120 萬元以上，進一步推升整體房價表現。

至於信義、大同及中山區房價出現 1.1%-2.4% 的微幅修正，莊思敏表示，這並非代表精華區行情失守，而是因為這些區域本身房價基期就相對較高，近期受到政府房市控管政策影響，民眾貸款難度提高、追價意願轉趨保守，交易量大幅萎縮，房價自然也隨之進入高檔盤整的階段。