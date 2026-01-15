鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-15 14:59

商仲業者統計，2025 年上市櫃法人商用不動產及土地市場交易量為 2,579 億元、年減 22%。商仲專家觀察，產業兩極化讓買方結構呈現高度集中，AI 及相關供應鏈廠商購置商用產品動能轉強、傳產等其他業者則多抱持觀望，企業資本配置趨向謹慎、市場價格僵固現象未解，2025 商用市場呈「價撐量縮」格局。

AI產業擴廠支撐有限 商仲：去年全台商用地產交易年減22%。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義全球資產公司統計，2025 年上市櫃法人購置商用不動產交易額為 1,509 億元、較去年減幅約 11%；從交易產品來看，辦公、工業地產交易量也雙雙下滑，辦公產品交易量為 472 億元、較去年減幅 22%；工業地產交易量為 905 億元、較去年減幅 17%；旅館、店面等其他商用不動產交易額為 132 億元。

‌



土地市場部分，受住宅市場買氣降溫影響，交易動能顯著減退，2025 全年交易量為 1,070 億元，較去年減幅 33%，但仍有資金實力雄厚的指標建商持續購入土地庫存，部分開發商也轉進具都更改建效益的精華地段透天產品，支撐土地市場守住千億元交易水位。

信義全球資產總經理林三智表示，2025 年市場充滿機會、也存在挑戰， 上半年美國關稅使全球貿易環境陷入高度不確定性，產業發展走向兩極化，AI 及相關供應鏈一枝獨秀，撐起台灣經濟表現，反觀工具機、紡織、鋼鐵等傳統產業，則面臨營運成本上揚、出口競爭力削弱的困境。

產業變化也影響商用市場交易情形，林三智分析， AI、半導體相關供應鏈業者購地、擴廠動能強勁，貢獻約 44% 的交易量，且以購置工業產品為主，指標交易包括：台達電 (2308-TW) 以 69.5 億元取得泰豐 (2102-TW) 桃園觀音廠房、力成科技 (6239-TW) 以 68.98 億元取得友達 (2409-TW) 竹科 L3C 廠 (含附屬設備)、日月光 (3711-TW) 以 65 億元取得南科高雄園區廠房。交易動能高度集中在少數成長性的產業，而其他產業購置動能偏向保守，使得市況呈收縮表現。

辦公市場交易放緩，主要來自於產品價格僵固。林三智表示，自 2018 年台商回流投資潮以來，產業景氣走揚、市場資金動能豐沛，企業資產配置思維逐步強化，辦公產品兼具自用與置產效益，成為企業主關注的熱門商用標的。然而，隨著辦公市場交易熱度推升，屋主對資產價格信心增強，在無急迫變現壓力下，價格調整幅度有限；買方在價格高檔環境中、及關稅戰衝擊下，營運資金使用趨向謹慎，雖仍有購置需求，但追價意願不高，讓辦公室交易洽談期程延長、交易節奏放緩。