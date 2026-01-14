鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-14 11:02

2025 年房市陷入近年來最大低潮，住商機構根據財政部資料，2025 年全台個人房地合一稅與去年相比大跌 26.8%，終止該稅上路以來，連續 7 年飆漲紀錄；此外，全台僅新北市、連江縣正成長，其餘 20 縣市與去年相比全數下滑，此一紀錄也是首見。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，象徵屋主售屋獲利多寡的房地合一稅，歷年來首見衰退，意味著房市已正式走入盤整期。

根據統計，全台 2025 年個人房地合一稅收共達 523.82 億元，年減 26.8%，為該稅以來首度出現負成長；其中，2025 年房地合一「稅收王」寶座，由新北市蟬聯，該市去年個人房地合一稅收共達 147.24 億元，與去年相比漲幅達 6.8%，為全台唯二仍有正成長的縣市；至於其餘五都，房地合一稅收皆大減 3 成左右，而過去曾數度蟬聯稅收王的台中市表現略顯遜色，年收 87.9 億元的個人房地合一稅，雖仍排名全台亞軍，不過年跌 35% 為六都中跌幅最高。

賴志昶指出，房地合一稅過去以房價基期較低的中南部縣市，漲勢最凌厲，如台中市近年房價漲勢有目共睹，個人房地合一稅收曾於 2017-2023 年蟬聯多年冠軍，直至 2024 年才以些微差距無緣稅收王寶座；不過，2025 年吹起房市「霸王級寒流」，全台買氣縮減嚴重，買方追價能力受限，且投資買盤散去，令漲多區域出現價格回吐；至於新北市有不少重劃區議題，過往早期入手價格親民，待區域機能發展成熟，轉手自然有增值空間，加上在地人口剛性需求強勁，確立新北作為新一代房地合一稅收霸主的地位。

另值得注意的是，賴志昶補充，以往有科技新貴加持的新竹縣、市，去年個人房地合一稅收腰斬，跌幅分別達 56.4% 與 49%，其中新竹縣之跌幅更位居全台冠軍，顯示在大新竹房價基期發展過高，與投資族群出手謹慎等雙重影響下，過往為「房市明燈」的科技園區議題縣市，房市交易熱度也出現明顯退燒。