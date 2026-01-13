search icon



〈房產〉矽品以28.01億元拿下聯合再生竹南廠房 為今年商用不動產注暖流

鉅亨網記者張欽發 台北

第一太平戴維斯受聯合再生 (3576-TW) 委託，標售竹南科學園區科技廠房今 (13) 日開標，標的位於竹南科學園區科研路，由日月光 (3711-TW) 旗下矽品精密工業股份有限公司以 28.01 億元得標，為今年的商用不動產市場揭開序幕並注入暖流。

cover image of news article
矽品以28.01億元拿下聯合再生竹南廠房 為今年商用不動產注暖流。(圖第一太平戴維隔提供)

而 2025 年矽品也以 30.2 億元，自光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 手中買下台中后里中科廠區；今天再成交聯合再生竹南科學園區科技廠房，建物為地上五層、地下三層之科技廠房，總樓地板面積達 1 萬 2,411 坪。


負責本次公開標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，2025 年電子零組件出口為創新高的 2,228 億美元，年增率達 25.8%。半導體相關產業持續展現其擴張的動能及需求，2025 年購置自用廠房金額為 313 億元，佔廠房交易的半數，包括美光分別以 30.5 億及 9 億購置中科后里園區廠房、日月光以 65 億購置南科高雄園區廠房。指標大廠的擴廠動態顯示，一旦科學園區內有廠房釋出，將成為科技業的首選。

近年來半導體、AI 等相關產業快速擴張，在產能供不應求的情況下，市場需求維持高檔，進一步帶動企業對自用型科技廠房之購置需求。本次標脫之竹南科學園區科技廠房，其既有廠區條件優良、廠況維持良好，可立即投產使用，大幅縮短建物興建的時間成本，因此吸引多家大廠在招標期間積極評估洽詢。

 


日月光矽品新鉅科聯合再生房產

相關行情

聯合再生9.78+4.49%
日月光投控289.5+2.30%
新鉅科31.35-2.49%

