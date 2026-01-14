鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-14 12:20

最高法院即將審理的美國聯準會（Fed）庫克（Lisa Cook）案，不僅牽動一名聯準會理事的去留，更可能成為川普政府挑戰聯準會獨立性、甚至撼動主席鮑爾地位的關鍵分水嶺，對未來貨幣政策與金融市場投下長期變數。

根據《CNBC》報導，美國司法部持續調查聯準會之際，這場關於央行政治獨立性的攻防戰，下一個關鍵戰場已轉向最高法院。

美國最高法院預計於 1 月 21 日，審理總統川普試圖解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）職務的相關案件。

白宮去年指控庫克在申請房貸時，涉嫌謊報主要居住地，構成抵押貸款詐欺，並據此嘗試將她免職，但目前已遭法院阻擋。

外界普遍認為，此案結果不僅關乎庫克個人去留，更可能成為川普下一步對付聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的重要法律先例。

美國銀行（Bank of America）經濟學家 Aditya Bhave 指出，若最高法院裁定不利於庫克，將「大幅提高鮑爾也可能因司法部調查而被免職的機率」。

他強調，庫克案對聯準會政策走向的重要性，甚至高於下任主席人選本身。

這場風暴進一步升溫，源於鮑爾日前證實，自己已收到司法部傳票，調查焦點指向華盛頓聯準會總部一項金額高達數百萬美元的翻修工程。

檢方據稱正在釐清，鮑爾是否在去年國會作證時，對該案相關細節作出不實陳述。

川普公開施壓 史上首見司法部調查現任主席

川普長期以來對鮑爾態度強硬，甚至曾公開討論是否將其撤換。鮑爾則堅稱，川普無權隨意解除其職務，但若白宮能「建立正當理由」，情勢恐出現變化。

表面看來，這場衝突似乎影響有限，因為鮑爾的主席任期將於 5 月屆滿，川普屆時可提名新任主席。

不過，鮑爾的聯準會理事任期將持續至 2028 年，意味著他仍可留在決策核心，成為川普要求「大幅降息」政策的潛在阻力。

分析指出，這反而可能促使鮑爾選擇繼續留任理事，作為抵禦政治干預、捍衛聯準會獨立性的「防波堤」。

值得注意的是，儘管歷任美國總統都曾試圖影響聯準會政策，川普卻是少數以如此公開、激烈方式施壓的例子，而司法部調查現任聯準會主席，更是史無前例。

歷史對照與聯準會內部變數

多位分析人士指出，這些情勢發展可能會累積成一場曠日持久的拉鋸戰，最終促使鮑爾選擇繼續留任。

德意志銀行將鮑爾的處境，與 1948 年遭杜魯門總統撤換的前聯準會主席 Marriner Eccles 相提並論。

當年 Eccles 被撤職後仍留任理事，並持續為央行獨立性發聲，直到 1951 年才離開。

此外，即便川普另行指派一位主席來主導聯準會的行政運作，負責制定聯準會利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）內部若出現反彈，甚至可能讓鮑爾繼續擔任主席。

德意志銀行美國首席經濟學家 Matthew Luzzetti 在給客戶的報告中表示：「雖然這從來不是我們的基本情境，而且過去看來確實是相對偏低的可能性，但本週末發生的事件，可能提高鮑爾選擇繼續留在聯準會的機率。」

他進一步指出：「如果政府堅持推動對鮑爾主席的刑事訴訟，而參議院共和黨人又堅守立場、不推進聯準會理事會的人事提名，那麼聯邦公開市場委員會很可能會選擇讓鮑爾繼續擔任主席。」

市場聚焦庫克案判決 牽動政策與資產走向

這也使焦點再次回到庫克案的審理結果。

若川普勝訴，他可能藉此作為正當理由，推動解除鮑爾職務；但若庫克勝出，則意味著聯準會與白宮之間，將展開一場曠日持久的意志對抗，並可能對未來政策走向產生重大影響。

市場方面，投資人正密切觀察聯準會動向。根據 CME Group 的數據，交易員普遍押注聯準會在本月稍晚的政策會議上不會採取行動，並預期下一次降息時點可能延至 6 月。

嘉信理財（Charles Schwab）宏觀研究與策略主管 Kevin Gordon 指出，庫克案的裁決結果「將在總統是否有能力塑造聯準會組織結構一事上，具有極其關鍵的影響力」。