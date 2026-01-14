鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-14 09:30

全球稀土資源爭奪戰正以格陵蘭島為中心悄悄升級，政治博弈與資本佈局交織成一張複雜網絡。美國總統川普高調宣稱必須擁有整個格陵蘭的言論，引發丹麥及歐洲多國強烈反彈，但真正決定資源歸屬的暗戰，早已在資本市場展開。

格陵蘭島的價值遠不止於地緣戰略位置。這片被冰雪覆蓋的土地蘊藏著全球最大的未開發稀土礦—Tanbreez 計畫，稀土氧化物儲量達 47 億噸。

對美國而言，這不僅是擺脫對中國稀土依賴的關鍵籌碼，更是川普「讓美國再次偉大」政治遺產的重要組成。

在這場資源爭奪戰中，一家名為 Critical Metals Corp 的礦業公司成為關鍵角色。這家那斯達克上市公司已獲得 Tanbreez 專案 2050 年期的採礦許可，其股價在過去一年異常波動，單日漲幅多次突破 15%，被投資者戲稱為「格陵蘭之王」。

更引人注目的是，川普政府正透過《國防生產法》將 5000 萬美元撥款轉為股權，直接持有該公司約 8% 股份，這種政府直接入股民營企業的做法極為罕見。

美國資本的多路佈局遠不止於此。除 Critical Metals 外，美國礦產企業 GreenMet 也加入 Tanbreez 計畫開發，矽谷科技巨頭 Peter Thiel 等人更推動在格陵蘭建立「自由城市」實驗區，試圖打造特殊開發區。這些動作顯示，美國對格陵蘭資源的競爭已進入實質操作階段。

然而，美國稀土產業仍面臨重大技術弱勢。雖然 Critical Metals 已規劃透過奧地利鋰礦和格陵蘭稀土計畫獲取資源，並與 BMW、REalloys 等下游企業簽訂包銷協議，但稀土精煉技術仍掌握在中國手中。

美國正透過入股美洲鋰業、MP 材料公司等方式建構本土產業鏈，試圖突破技術瓶頸。

資本市場對 Critical Metals 的狂熱追捧也反映出投資者對格陵蘭資源價值的認可，但這種熱情也伴隨巨大風險。

目前，Critical Metals 所有項目均處於勘探開發階段，尚未產生實際收入，其獲利完全依賴未來產能釋放。當政治宣言與資源開發進程不同步時，股價波動將不可避免。