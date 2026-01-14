鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-14 09:40

根據《Business Insider》報導，鑑於過去三年股市已大幅上漲，這樣的說法或許令人難以置信，但摩根士丹利固定收益研究全球主管 Andrew Sheets 指出，市場正閃現多項訊號，顯示其正邁向一個新的成長循環，特徵是資產價格與整體經濟將迎來一段強勁成長期。

‌



Sheets 近日在摩根士丹利近期一期《Thoughts on the Market》Podcast 中談及市場前景時表示：「這一輪走勢的開局確實充滿變數，但我們認為核心訊息依然成立。」

他並補充指出：「就目前來看，這些跡象仍持續支撐我們的核心觀點，也就是這一輪市場循環在結束之前，仍有進一步升溫的空間。」

摩根士丹利提出華爾街中最為樂觀的 2026 年股市預測之一，預估標普 500 指數將上漲 13%。

該行將此一判斷建立在企業獲利強勁成長，以及經濟持續出現「滾動式復甦」之上，即不同產業將在不同時間點，輪流回溫。

Sheets 指出，有三項跡象顯示，企業獲利與整體經濟成長的表現，可能將優於目前投資人所預期。以下是摩根士丹利正在關注的重點：

銅價大漲，反映景氣前景改善

近幾個月來，銅價顯著攀升。Sheets 認為，這可能是未來一年經濟環境轉趨有利的訊號。

銅在 2025 年全年累計上漲約 44%，創下自全球金融危機以來最佳年度表現。

長期以來，銅被視為重要的景氣風向球，因其需求與工業及製造業活動高度相關。近期銅價走高，主要反映供需失衡的情況，以及市場預期銅在資料中心等領域的應用需求將持續增加。

南韓股市強勢，釋放全球循環訊號

Sheets 指出，儘管美國股市在 2025 年表現亮眼，但南韓股市的漲幅更勝一籌，這也是全球經濟成長前景轉佳的另一項正面訊號。

南韓綜合股價指數（KOSPI）去年大漲 75%，不僅領先全球主要市場，也遠高於標普 500 指數約 17% 的漲幅。

Sheets 表示，南韓股市具有「高度週期性」，常被視為全球經濟樂觀情緒的替代指標。

他也提到，南韓的小型股近期表現優於大型股，而小型股通常對經濟景氣變化更為敏感，進一步強化了成長回溫的訊號。

金融股走強，支撐成長預期

美國與歐洲的金融類股近來同樣持續走強。Sheets 指出，金融產業也是對經濟景氣高度敏感的市場板塊之一，其表現往往能為更高的成長動能鋪路。

根據道富環球投資管理（State Street Investment Management）數據，美國金融類股是去年表現最佳的族群之一，標普 500 指數中的金融股在過去一年上漲約 14%。

Sheets 表示，來自不同地區、不同資產的這些走勢，似乎都在傳達同一個訊息：全球循環性經濟活動的前景正在改善，而且實際上已經好轉了一段時間。

他也提醒，任何單一指標都可能出錯，但「當多項指標同時指向相同方向時，就值得市場高度關注」。