確保AI電力！Alphabet砸47.5億美元收購潔淨能源商Intersect

鉅亨網編譯王貞懿

綜合外媒周一 (22 日) 報導，Alphabet (GOOGL-US) 宣布同意以 47.5 億美元現金 收購潔淨能源開發商 Intersect Power，並承擔其現有債務。此舉旨在確保 Google 資料中心獲得穩定電力供應，以因應 AI 算力需求的爆炸性成長。

cover image of news article
Alphabet砸47.5億美元收購Intersect，確保AI資料中心電力穩定。(圖:Shutterstock)

根據聲明，這筆交易是 Alphabet 擴大資料中心版圖的最大規模收購案之一。隨著美國老舊電網難以負荷數十年來首見的電力需求激增，科技巨頭紛紛出手鞏固能源供應。


Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在聲明中表示：「Intersect 將協助我們擴大產能，配合新的資料中心負載更靈活地建設發電設施，並重新構想能源解決方案，以推動美國的創新與領導地位。」

事實上，Google 早在去年 12 月就參與了 Intersect 的融資，取得少數股權。雙方當時宣布建立策略夥伴關係，計畫在美國開發十億瓦 (GW) 等級的資料中心容量，包括在德州哈斯克爾郡 (Haskell County) 的共構電力場址與資料中心。

這場 AI 競賽已促使資料中心與電力產業掀起併購熱潮。除了 Google，亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US) 亦在爭奪電力資源。

Intersect Power 由私募股權公司 TPG (TPG-US) 支持，專注於太陽能與電池儲能項目，其執行長 Sheldon Kimber 曾將德州豐富的風力與太陽能資源形容為「能源界的迪士尼樂園」。根據公司官網，Intersect 營運中或建設中的能源資產價值達 150 億美元。

作為交易的一部分，Alphabet 將收購 Intersect 的電力開發平台、團隊，以及已與 Google 簽約的開發中資產。然而，Intersect 在加州與德州為「其他客戶」服務的資產將不包含在此次收購中；這些資產將由 TPG Rise Climate 等現有投資者保留，並繼續作為獨立實體營運。

Alphabet 表示，Intersect 收購後將保持品牌獨立，並繼續由 Sheldon Kimber 領導。該交易預計將於 2026 年上半年完成，仍需滿足慣例成交條件。


文章標籤

AlphabetGoogleIntersect PowerAI資料中心潔淨能源併購電力需求

