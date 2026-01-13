鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 12:12

川普點名微軟！確保民眾不對AI資料中心用電需求「買單」。（圖：Shutterstock）

根據《CNBC》報導，川普週一（12 日）在自家社群平台 Truth Social 發文表示，他不希望美國人因為 AI 資料中心用電量暴增而支付更高的電費。

他指出，政府正與多家美國大型科技公司合作，確保他們履行對美國人民的承諾，未來幾週將有更多相關宣布。

川普寫道：「我永遠不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費」，並點名微軟將率先採取行動，並自本週起進行重大調整，確保美國民眾不會因為他們的用電需求而「替他們買單」，以支付更高水電費。

隨著中期選舉到來，川普似乎正設法壓低民生成本，以緩解他去年對進口商品加徵關稅所帶來的通膨壓力。

去年 12 月，他宣布向美國士兵發放每人 1,776 美元的「戰士紅利」；本月稍早，他也要求購入 2,000 億美元的不動產抵押貸款證券，希望藉此拉低房貸利率。

另一方面，科技巨頭正加速興建高耗能的資料中心，並向華爾街表明，隨著 AI 熱潮延燒，資本支出將持續擴大。

根據《CNBC》去年 11 月報導，美國消費者在去年 8 月支付的電費，較前一年同期上漲約 6%，其中包括多個 AI 資料中心密集的州。

微軟總裁兼副董事長史密斯（Brad Smith）在去年 9 月於威斯康辛州的一場市民大會上表示：「我只想讓大家知道，我們正盡一切努力，並且我相信我們正在成功地妥善處理這個問題，確保各位不會因為我們的進駐而支付更高的電費。」

微軟正在威斯康辛州建造一個 AI 資料中心。