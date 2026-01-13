鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-13 15:20

韓媒周二 (13 日) 最新報導指出，AI 晶片巨擘輝達(NVDA-US) 有意優先向南韓供應下一代 Vera Rubin 繪圖處理器 (GPU)。去年 10 月，輝達宣布將向南韓供應多達 26 萬個 GPU。

《韓聯社》報導，南韓科技資訊通信部第二次官 Ryu Je-myung 在社群媒體發表上述內容。這位南韓高官近日參加在美國拉斯維加斯舉行的 2026 年國際消費電子展 (CES) 期間曾拜訪輝達。

他說：「輝達方面承諾將提前供應 Blackwell GB300 GPU，並優先向南韓供應預計在 2027 年進入量產的 Vera Rubin 系列 GPU。」

他並表示，在 AI 模型的競爭中，領先他人使用最新 GPU 的機會非常重要，因此輝達做出這樣的承諾是有意義的。

去年 10 月，輝達宣布打算跟南韓政府和主要企業合作，並在南韓建立大規模的 AI 工廠。

Ryu Je-myung 也分享了在 CES 上體驗自駕汽車的經歷，並指出相關領域的競爭正在加劇。