在華府與華爾街的博弈中，聯準會 (Fed) 的獨立性正成為新的焦點。Pimco(品浩)、PGIM 和 DWS 集團等大型債券機構的高階主管集體發聲，警告川普政府對 Fed 的施壓行為，正與自身降低利率的政策目標形成矛盾，甚至可能加劇市場波動。

根據這些投資機構分析，川普近期的一系列動作，包括威脅起訴聯 Fed 主席鮑威、試圖解僱理事庫克及推動白宮顧問進入理事會，已向市場注入新的不確定性。

PGIM 固定收益聯席首席投資長 Gregory Peters 指出，這種對央行獨立性的挑戰，本質上是在削弱其對抗通膨的公信力，而市場對此的反應已直接體現在美債殖利率上。Peters 管理的資產規模約 9000 億美元。

目前，10 年期美債殖利率仍維持在 4.2% 左右，與川普上任前基本持平，這意味著其透過施壓壓低利率的嘗試尚未奏效。

Peters 說，「市場將因聯準會而變得非常緊張，視其為不穩定性的來源」，並將政府施壓的最新動態類比為「足球運動員踢進烏龍球」，認為這是「制度規範的一次磨損，具有中長期影響」。

事實上，自去年 9 月 Fed 重啟降息以來，市場始終未如預期般迎來利率下行，反因政策前景的不確定性，推高了抵押貸款利率、企業融資成本等各類信貸成本。

面對這種局面，川普政府採取了更直接的干預手段。川普上周指示官員購買抵押貸款債券 (MBS)，並聲稱要強制銀行將信用卡利率上限設為 10%，即使缺乏明確法律依據。

上周日 (11 日) 曝光的司法部傳票事件則讓矛盾進一步激化；鮑爾公開表示，政府以央行大樓裝修的證詞為由威脅起訴，實則是報復其利率決策，並強調自己將在 5 月任期結束前保持獨立。

這一表態暫時緩和了市場恐慌。DWS 美洲固定收益主管 George Catrambone 指出，長債殖利率僅微升 2 個基點，美國財政部當天的 10 年期美債拍賣也獲得穩健需求，顯示投資人並未過度反應。他將此與「TACO 交易」類比，認為市場仍存「政府可能退縮」的預期。

但更深層的擔憂並未消散。SEB 銀行經濟學家 Elisabet Kopelman 指出，Fed 與白宮的公開衝突將推高美國通膨和信用的風險溢價，進而對長期收益率形成上行壓力。

Brown Brothers Harriman 全球市場策略主管 Elias Haddad 更警告，若 Fed 獨立性受損，可能加速美元作為全球儲備貨幣的衰退。

值得注意的是，儘管期貨市場仍預計 Fed 今年內將有兩次 25 基點的降息，但投資者普遍認為，川普即將提名鮑爾繼任者的舉動，可能埋下更大隱患，因一個政治傾向明顯的央行或將被迫實施過度寬鬆政策，最終助長通膨。即便短期利率下降，長期利率也可能因投資人要求更高通膨補償而攀升，甚至導致海外美債買家撤離。