通膨尚未消退！美CPI恐顯示物價黏著 延後Fed下次降息

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-13 10:41

據《MarketWatch》周一 (12 日) 報導，12 月美國就業報告表現，剛好足以讓投資人相信聯準會 (Fed)1 月不會再度降息。而頑強的通膨，可能進一步確保聯準會按兵不動。

CPI恐顯示通膨黏著，延後Fed下次降息(圖：Shutterstock)

市場預測 2025 年最後一個月的消費者物價指數 (CPI) 將上升 0.3%，被視為更能反映通膨趨勢的核心 CPI 增幅也相同。相關數據將於周二公布。

若預測成真，美國通膨率將維持在約 2.7%，仍明顯高於聯準會 2% 的通膨目標。

儘管物價漲幅仍高於聯準會的理想水準，央行自去年 9 月以來已連續三次降息，原因在於其對勞動市場的擔憂更甚於通膨。

就業成長幾近停滯，失業率近期升至四年高點。若勞動市場進一步惡化，恐將危及已持續五年擴張的美國經濟。

這也是為何 12 月就業報告多少帶來一絲安慰。雖稱不上亮眼，但就業人數仍增加 5 萬人，失業率降至 4.4%，為七個月來首度下滑。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，報告顯示美國仍處於低招聘環境，但看到勞動市場趨於穩定的跡象，「仍令人感到鼓舞」。

報告中最令人振奮的部分，或許是美國勞工時薪小幅上升。另一份報告也顯示，勞動成本增幅溫和。

雖然薪資漲幅仍快於通膨——這對勞工是好消息——但上升速度尚不足以造成通膨惡化。

Principal Asset Management 全球首席策略師 Seema Shah 表示，「勞動市場降溫應有助於抑制物價壓力。」

前提是勞動市場不要降溫得太快。若就業驟降、裁員激增、失業率自目前的 4.4% 升向 5%，聯準會勢必迅速且大幅降息。目前尚未出現這種情況。

另一方面，通膨在 2026 年初，仍可能維持在高於聯準會目標的水準。華爾街經濟學家指出，美國關稅上調的效應將使通膨持續偏高。

數據品質的干擾也加劇了這項問題。例如，去年 10 至 11 月長達 43 天的聯邦政府停擺，干擾了勞工統計局 (BLS) 收集物價數據的工作，導致 11 月 CPI 漲幅低於預期。

這樣的「回補效應」可能在 12 月顯現，使通膨出現高於平均的增幅。部分分析師甚至認為，物價漲幅可能是前一個月的兩倍。

摩根大通 (J.P. Morgan) 經濟學家在給客戶的報告中指出，「12 月報告應會修正部分偏誤，因此月增幅可能相當顯著。」

更長期的問題在於，CPI 往往在新年初期放大物價漲幅，接著於春季放緩，這也讓聯準會更難判斷通膨趨勢。

聯準會目前面臨的最新潛在阻礙，是川普政府即將對主席鮑爾 (Jerome Powell) 展開的聯邦調查。

聯準會官員一向公開表示，政治不會影響利率決策，但分析師質疑，這場法律攻勢是否會讓官員在 1 月更加不願降息，以免被解讀為向白宮低頭。

無論法律爭議如何發展，市場仍普遍預期聯準會今年會降息數次。

根據 FedWatch，首次降息時間可能落在 6 月，屆時將有新任聯準會主席上任。鮑爾的主席任期將於 5 月結束。