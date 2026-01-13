鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 07:42

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾拋出震撼彈，宣布自己正接受刑事調查，市場參與者普遍視之為美國總統川普試圖削弱央行政治獨立性的訊號，使投資人聚焦在「拋售美國」交易上，導致貴金屬價格周一 (12 日) 創新高、美元走弱，股市也劇烈震盪。

川普施壓Fed引爆「拋售美國」交易 美元走弱、金價暴衝 (圖:Shutterstock)

Evercore ISI 全球政策與央行策略主管 Krishna Guha 說：「這毫無疑問是全面避險 (risk off)。」

‌



Guha 指出，這波「拋售美國」交易可能重演今年 4 月的情境，當時川普首度宣布將實施大規模且高關稅措施，引發美股重挫。他表示，全球投資人將對美國資產要求更高的風險溢酬，而黃金等避險資產，則有望在動盪中再度走高。

道瓊工業指數周一早盤一度大跌近 500 點，但很快上演 V 型反轉，終場翻紅上揚 0.17%，美元指數下滑約 0.2%，而市場偏好的避險資產黃金與白銀，盤中雙雙衝上歷史新高

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在接受 CNBC 訪問時說：「顯然，市場並不喜歡這樣的情況。」

摩根大通 (JPMorgan) 交易團隊也點名「拋售美國」是周一市場走勢的主要驅動因素。

除了鮑爾遭調查之外，該團隊指出，最高法院預定本月底就「川普是否能開除 Fed 理事庫克 (Lisa Cook)」一案進行口頭辯論。此外，在川普呼籲對美國信用卡利率設下 10%、為期一年的上限後，銀行股也同步走跌。

摩根大通在致客戶報告中寫道：「綜合來看，『拋售美國』主題可能成為市場的主導敘事。」

不過，摩根大通也強調，從總體經濟與企業基本面來看，仍支持對股市維持策略偏多立場。但該團隊同時指出，對 Fed 獨立性的疑慮所帶來的壓力，短期內仍值得保持警惕。

市場究竟有多擔憂？

鮑爾透過影片聲明表示，Fed 是基於其對經濟最有利的判斷來設定利率，而非「迎合總統的偏好」。川普過去多次公開批評鮑爾，認為利率過高，並曾暗示要將鮑爾撤職。

Evercore ISI 的 Guha 指出，市場過去已逐漸習慣這類「敵意式的口頭施壓」(hostile jawboning)，在沒有更具體風險證據前，交易行為不再圍繞 Fed 獨立性展開。但鮑爾宣布遭調查，可能讓 Fed 獨立性疑慮的議題重回檯面。

多位經濟學家已公開聲援鮑爾，並強調這項調查是對 Fed 去政治化地位的攻擊。Fed 前主席葉倫 (Janet Yellen) 周一接受 CNBC 訪問時表示，她「對市場沒有表現出更高度的擔憂感到意外」。

被稱為「華爾街恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 波動率指數 (VIX) 在周一走升，但仍未突破近期區間，顯示投資人尚未認定這會是長期風險事件。

美股在周一盤中自低點反彈，也顯示投資人仍猶豫是否全面押注「拋售美國」交易，他們正在等待更多跡象確認川普是否真的推動信用卡利率上限政策，以及是否會進一步試圖撤換鮑爾。