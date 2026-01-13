川普與鮑爾衝突升級 恐引爆意想不到的經濟後果
鉅亨網編譯陳又嘉
據《Yahoo Finance》周二 (13 日) 報導，美國總統川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 之間的新一輪衝突，可能帶來一個不受市場與消費者樂見的結果：通膨再起。
Northwestern Mutual Wealth Management 股票投資組合經理 Matt Stucky 表示，「從長期風險來看，通膨預期可能會變得沒有根基。」
他指出，雖然通膨預期近來已呈下降趨勢，但一旦聯準會的公信力遭到削弱，這些進展就可能受到衝擊。Stucky 補充道，對投資人而言，「實體資產 (例如黃金) 就是避險工具，因此可以考慮大宗商品、能源股，作為因應通膨風險反轉的避險方式。」
鮑爾周日晚間揭露，美國司法部已向聯準會發出大陪審團傳票，並可能就他先前在美國參議院的證詞起訴。爭議焦點在於：聯準會位於華府總部的翻修工程，以及鮑爾是否就該工程規模誤導國會。
在一段影片聲明中，鮑爾形容這項調查「前所未見」，並質疑其動機。
川普政府一直公開表達希望大幅降息的立場，而鮑爾則強調，他在擔任聯準會主席期間「不受政治恐懼或偏袒影響」。
多數投資人從未見過聯準會與總統之間如此激烈、且在公開場合進行的對抗。雖然川普自重返白宮以來多次抨擊鮑爾，但這次事件已將局勢推向全新層面。
聯準會的基石在於其貨幣政策決策的獨立性。一旦這項基礎遭到強力挑戰，就可能開始出現裂痕，甚至蔓延至整個金融體系。
其中一種可能的結果，正如 Stucky 所言，便是通膨預期回升。聯準會好不容易才讓通膨預期被控制住，即便消費者在超市或賣場尚未完全感受到物價壓力消退。
根據最新的密西根大學消費者信心調查，1 月的一年期通膨預期維持在 4.2%，為 2025 年 1 月以來的最低水準。
另一潛在裂痕則可能是股市出現拋售潮，投資人因應更高風險而重新調整部位。
Evercore 經濟研究團隊在最新報告中指出，「我們認為這波交易趨勢很可能加速發展，且具有延續性，聯準會獨立性風險將成為 2026 年的關鍵主題之一。」
無論市場是否樂見，美國金融體系的基石就是「債務」。經濟運作仰賴債務，而全球投資人也信任美國政府能履行其債務責任。
若全球投資人因聯準會公信力受損，而動搖對美國償債能力的信心，將推高美國及其眾多企業的資本成本，進而引發一連串市場不願見到的骨牌效應。
