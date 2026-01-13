鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 12:50

根據《Wccftech》報導，儘管 AI 在科技產業中廣受樂觀期待，並在多個領域成功改變人類的工作模式，但大眾仍對 AI 可能引發失業抱有疑慮，主要因其可能取代多種人類勞動。

在接受《No Priors》訪問時，黃仁勳將這種負面情緒稱為「末日敘事」，並指出散布這種觀點對產業毫無幫助。

更重要的是，他強調，推動這種敘事的人並非普通民眾，而是有能力影響政府政策的企業執行長。

黃仁勳表示：「所以，看來我們真的有必要討論這個議題。坦白說，這種情況非常傷人。我認為，我們已經因為一些受人尊敬的人所描繪的『末日敘事』、『世界末日敘事』或『科幻敘事』而造成了不少傷害。」

他進一步說明：「我也理解，很多人從小就喜歡科幻作品，但這並沒有幫助，對人們沒有幫助，對產業沒有幫助，對社會沒有幫助，也對政府沒有幫助。尤其是政府內，有許多人對這項技術並不熟悉，也不感到自在。」

黃仁勳在談到 AI 監管時未點名，但他曾表示那些推動 AI 監管的公司完全搞錯了方向。

《Wccftech》指出，他的言論很可能是針對 Anthropic 執行長 Dario Amodei，後者曾公開表示 AI 可能取代「一半的白領工作」。

兩位執行長曾在公開場合互相批評，而黃仁勳特別提到「執行長的介入」，因此胎報認為他指的就是 Amodei。

黃仁勳認為，無論是晶片出口管制還是設下 AI 發展障礙，過度監管最終都會阻礙 AI 技術進步。

他指出，儘管產業內曾有人想放慢 AI 發展，但如今 AI 已在多個主流領域發揮作用，因此進一步發展 AI 已成為必要之舉。

黃仁勳表示，就在兩年前，人們還在討論要放慢 AI 產業的進展，但隨著技術快速進步，基礎建構、推理與研究等問題已被解決，AI 功能變得更加完善與實用。

他指出：「AI 變得更具功能性，也能完成我們要求它做的事情。安全性的第一步，就是產品能如廣告所說般運作。」