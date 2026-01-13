鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-13 09:00

美國聯準會 (Fed) 三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (12 日) 表示，他對 2026 年美國經濟前景持樂觀態度，並稱短期內沒有降息的必要。

Fed三把手：貨幣政策定位良好 短期內沒有降息理由（圖：Shutterstock）

這位負責制定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員在為美國外交關係委員會準備的演講中指出，當前貨幣政策已從適度限制性立場逐步向中性靠攏，並處在有利位置，既能支持勞動力市場穩定，又能推動通膨回歸 2% 的長期目標。

‌



威廉斯強調，Fed 必須在避免過度衝擊就業市場的前提下實現通膨目標。他提到，近期隨著就業市場降溫，就業下行風險增加，而通膨上行壓力已緩解。這是威廉斯今年以來首次就利率政策公開發聲。

去年 Fed 累計降息 0.75 個百分點，將聯邦基金目標利率下調至 3.5%-3.75% 區間，目前普遍被認為已進入觀望階段。

在去年 12 月的會議上，Fed 官員預估今年可能再降息一次，理由是就業市場可望維持穩定，且川普貿易政策的影響力減弱後通膨壓力將緩解。

最新數據顯示，在高通膨背景下，就業需求成長疲軟。威廉斯上月曾明確表示無迫切降息需求，近期其他聯邦儲備銀行官員也表達類似觀點，即使面臨川普政府要求大幅降息的壓力。