search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

Fed三把手：貨幣政策定位良好 短期內沒有降息理由

鉅亨網編譯陳韋廷

美國聯準會 (Fed) 三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (12 日) 表示，他對 2026 年美國經濟前景持樂觀態度，並稱短期內沒有降息的必要。

cover image of news article
Fed三把手：貨幣政策定位良好 短期內沒有降息理由（圖：Shutterstock）

這位負責制定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員在為美國外交關係委員會準備的演講中指出，當前貨幣政策已從適度限制性立場逐步向中性靠攏，並處在有利位置，既能支持勞動力市場穩定，又能推動通膨回歸 2% 的長期目標。


威廉斯強調，Fed 必須在避免過度衝擊就業市場的前提下實現通膨目標。他提到，近期隨著就業市場降溫，就業下行風險增加，而通膨上行壓力已緩解。這是威廉斯今年以來首次就利率政策公開發聲。

去年 Fed 累計降息 0.75 個百分點，將聯邦基金目標利率下調至 3.5%-3.75% 區間，目前普遍被認為已進入觀望階段。

在去年 12 月的會議上，Fed 官員預估今年可能再降息一次，理由是就業市場可望維持穩定，且川普貿易政策的影響力減弱後通膨壓力將緩解。

最新數據顯示，在高通膨背景下，就業需求成長疲軟。威廉斯上月曾明確表示無迫切降息需求，近期其他聯邦儲備銀行官員也表達類似觀點，即使面臨川普政府要求大幅降息的壓力。

對於經濟前景，威廉斯預計 2026 年 GDP 成長率將維持在 2.5%-2.75% 區間，失業率將先穩後降，價格壓力在今年上半年將達 2.75% 至 3% 的高點，全年逐步回落至 2.5%，並於 2027 年回到 2% 目標。


文章標籤

Fed威廉斯通膨目標降息聯準會就業美國經濟GDP勞動力市場

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.9380.08%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty