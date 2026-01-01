鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-13 02:30

不服Netflix交易！派拉蒙硬槓華納兄弟 收購戰打進法院(圖：REUTERS/TPG)

這起訴訟使好萊塢近年規模最大的併購角力之一，正式從董事會層級延伸至司法與股東戰場。派拉蒙由執行長艾里森 (David Ellison) 主導，正以全現金方式競逐華納兄弟探索旗下影視與內容資產，與 Netflix 形成正面對決。

‌



截至周一美股交易時段，華納兄弟探索股價下跌約 1.5%，Netflix 小幅上漲 0.6%，派拉蒙則上漲約 0.7%。投資人正密切觀察，這場法律與代理權雙線作戰，是否最終迫使其中一方讓步，或引發更高價碼的競逐。

不滿 Netflix 交易條件 派拉蒙提告要求資訊揭露

根據訴狀內容，派拉蒙要求法院命令華納兄弟探索，揭露其董事會支持與 Netflix 交易時所依據的財務評估細節，包括如何評價有線電視頻道業務分拆後的殘餘股權、Netflix 交易中債務調整的計算方式，以及對派拉蒙每股 30 美元全現金收購案進行風險折價的依據。

派拉蒙指出，這些資訊對投資人判斷是否參與其公開收購至關重要，尤其是在收購期限即將於 1 月 21 日到期之際，「時間至關重要」。派拉蒙強調，若無法取得充分資訊，股東難以做出知情決策。

華納兄弟探索董事會日前已再次建議股東，支持與 Netflix 達成的交易，並拒絕派拉蒙最新修正後的出價。該 Netflix 交易為現金加股票結構，估值約為 827 億美元，僅涵蓋影視與串流業務，並規劃將有線電視部門分拆成獨立上市公司。

派拉蒙則主張，其每股 30 美元、總額約 1,087 億美元的全現金出價，涵蓋華納兄弟探索所有資產，不僅對股東更具吸引力，也較容易通過監管審查。派拉蒙並批評，華納兄弟探索對有線電視業務的估值「幾近為零」，藉此合理化 Netflix 交易。

董事改選戰開打 併購主導權交由股東定奪

除法律行動外，派拉蒙也同步升高敵意併購力道。艾里森在致股東信中表示，派拉蒙計畫於 2026 年股東會提名董事候選人，直接挑戰現任董事會，將併購決策推向代理權之爭。

市場人士指出，這代表派拉蒙已準備將戰線拉長，透過股東投票改變董事會組成，迫使華納兄弟探索重新評估交易選項。分析師則普遍認為，若派拉蒙真心想取得控制權，最直接的方式仍是提高出價。

Huber Research Partners 分析師休伯 (Craig Huber) 表示：「如果他們真的非要不可，就得加碼，錢才是關鍵。」法律訴訟恐怕曠日廢時，未必能快速改變結果。