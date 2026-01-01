Alphabet晉升4兆市值俱樂部 超車蘋果、僅次輝達

鉅亨網編譯王貞懿綜合外電 2026-01-13 00:24

綜合外媒周一 (12 日) 報導，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 市值突破 4 兆美元，成為全球第四家達標企業。稍早，蘋果 (AAPL-US) 宣布選用 Google 的 Gemini 作為 AI 版 Siri 基礎，帶動 Alphabet 股價周一上漲，正式跨越 4 兆美元門檻。

Alphabet市值破4兆成第四家達標企業。(圖:Shutterstock)

超越蘋果成全球第二大

Alphabet 加入輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和蘋果行列。輝達和微軟去年 7 月市值首次突破 4 兆美元，蘋果則在 10 月達標，但此後，蘋果、微軟兩家市值都已跌破 4 兆。

Alphabet 目前已超越蘋果，成為僅次於輝達的全球第二大企業。而輝達是唯一曾突破 5 兆美元的公司。

Alphabet 去年股價大漲 65%，是 2009 年金融危機後最大漲幅，也是科技七巨頭表現最佳，市值因此增加近 1.5 兆美元。

分析師：AI 多層面領先

分析師 Deepak Mathivanan 本月 8 日上調 Alphabet 評級，認為 Gemini 助理的技術優勢被低估。他說，Google「在 AI 技術多個層面擁有最強地位，十年投資建立深厚護城河。」

花旗分析師將 Google 列為今年網路股首選，指出 70% 的 Google Cloud 客戶使用其 AI 產品，「Google 有晶片、有基礎設施、有模型，需求正在成長。」

根據《彭博》報導，蘋果計劃每年付給 Alphabet 約 10 億美元使用 Gemini。

估值仍低於七巨頭平均

Alphabet 股價目前約為預估獲利的 28 倍，接近 2021 年來最高，遠高於十年平均的 20.5 倍。去年中一度跌到近 14 倍。不過相較科技七巨頭整體，Alphabet 估值仍稍低。

去年 11 月，股神巴菲特旗下波克夏 (BRK.A-US) 披露第三季建立 Alphabet 持股，顯示這位通常較少碰科技股的傳奇投資人對該公司有信心。