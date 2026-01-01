鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-13 04:42

美國總統川普週一 (12 日) 警告，如果最高法院裁定他無權單方面實施大規模關稅，美國「就完蛋了」，並表示政府將難以退還已經徵收的關稅款項。

自從該案自去年 11 月進行口頭辯論以來，川普便持續猛烈抨擊，將最高法院的裁決描繪為其經濟政策議程的關鍵。保守與自由派大法官皆對川普動用《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 加徵全球性關稅的合法性，提出質疑。

川普週一在 Truth Social 上發文表示：「如果最高法院在這場關於國家安全的大好局面上裁定對美國不利，我們就完蛋了！」

川普指出，財務風險遠不僅限於直接退還給進口商的款項，還包括企業與國家為了規避關稅而進行的大量投資，若要退還關稅，這將是一場「徹底的混亂」，成本可能高達數千億美元，若計入更廣泛的經濟影響，甚至可能達到數兆美元。

川普寫道：「這將是一場徹底的混亂，對我們國家而言幾乎不可能支付」，他還主張關稅退還金額可能高達數千億美元，若納入更廣泛的經濟後果，甚至可能上看數兆美元。

川普還重申，若撤銷這些關稅，將使聯邦財政不堪負荷。

他寫道：「任何人如果說這件事 (退還關稅) 可以又快又容易地完成，那都是錯誤的、不準確的，或是對這個極其龐大且複雜問題的完全誤解。這可能根本做不到；但即便做得到，涉及的金額也會大到需要花上很多年，才能弄清楚我們到底在談的是什麼數字，甚至還要釐清該付給誰、何時付、在哪裡付。」

最高法院上週五沒有就川普關稅案作出裁決，預計於 1 月 14 日公布下一批裁決，多起重大案件仍在審理中，包括川普大規模全球關稅措施的合法性問題。

相較於川普擔憂言論，川普幕僚顯得老神在在。

美國財政部長貝森特上週五 (9 日) 表示，他仍然懷疑美國最高法院會裁定川普總統的關稅違憲，但如果最高法院下令退還關稅，美國財政部有足夠的資金來支付。

貝森特稱，任何此類退款都將分期進行，最長可達一年。 貝森特表示，他認為關稅決定拖延的時間越長，最高法院就越有可能做出有利於川普的裁決。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 上週五表示，若法院判決川普動用緊急權力課徵關稅違法，政府已準備好替代方案，可立即透過其他法律依據重新課稅。

哈塞特稱：「我們還有很多其他法律工具，可以複製我們跟其他國家談好的協議內容，而且基本上馬上就能執行。我們預期會贏，但如果輸了，我們知道還有其他辦法達到一樣的目的。」

外媒指出，川普反覆調整、缺乏明確方向的關稅政策，加劇企業不確定感，導致企業暫停招募甚至裁員，削弱就業動能。

2025 年整體物價並未如部分經濟學家預期大幅上升，雖然牛肉、咖啡、番茄等特定進口商品價格明顯上漲，但整體通膨變化相對有限。

就業市場受到的衝擊更為明顯，2025 年平均每月新增就業人數降至數十年來、非衰退時期的最低水準，失業率全年上升 0.4 個百分點至 4.4%。

關稅帶來的不確定性抑制消費與通膨，企業多半自行吸收關稅成本而非轉嫁給消費者，短期內穩住物價，但代價是招聘放緩與經濟活力下降。