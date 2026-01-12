「木頭姐」大膽預言：川普政府期中選舉前將大買比特幣 納入戰略儲備
華爾街知名基金經理、方舟投資（Ark Invest）的掌門人凱西 · 伍德（Cathie Wood）大膽預測，美國聯邦政府可能在 2026 年中期選舉前，開始大規模購買比特幣，作為國家戰略儲備的一部分。
伍德在最新受訪中指出，川普政府的目標是建立一個「國家戰略比特幣儲備」，最初目標為持有 100 萬枚 BTC。儘管該儲備計畫自川普連任初期透過行政命令設立以來，主要依賴沒收非法資產來累積，但伍德認為，政府很快將開啟實際的購買行動。
她預計，川普將與其任命的「AI 和加密貨幣沙皇」薩克斯（David Sacks）合作，推動這項計畫的實施。
伍德分析，推動這項戰略性購買行動的背後有三大關鍵動機。首先是政治考量，川普希望在中期選舉前保持強勁的政治勢頭，避免在任期最後兩年淪為「跛腳鴨」總統。中期選舉的失利往往會削弱總統推進其施政綱領的能力。
其次，川普家族在比特幣和加密資產領域進行了大量投資，儘管 2025 年部分數位資產表現不如預期，但這反而為政府推出政策支持市場提供了充分的理由。
第三個也是至關重要的因素，是兌現對加密貨幣社群的承諾。加密貨幣選民在川普 2024 年大選中發揮了決定性作用，因此要維持這份支持，政府必須實踐承諾，包括建立策略性比特幣儲備，以及透過最低限度稅收豁免，允許小額比特幣交易免徵資本利得稅等。
過去，政府購買比特幣曾面臨預算限制，即購買行為必須保持預算中性，不得增加赤字。然而，伍德認為，政府將透過強於預期的經濟成長來解決這一困境。
她特別指出川普政府推動的「大而美」法案，該法案將美國企業實際稅率降至 10%，並永久恢復了 100% 的獎勵折舊以及美國國內研發費用的稅前列支扣除政策。
伍德預期，這些重大的稅制改革將有力推動國內生產毛額（GDP）大幅成長，進而增加稅收收入。這一新增的財政空間將為比特幣購買創造預算彈性，使其在技術上不違反預算中立原則。她相信政府將會利用這種彈性，為戰略性儲備購買提供合理的依據。
方舟投資進一步指出，一旦美國政府開啟購買比特幣的行動，將可能引發全球其他國家重新審視其儲備策略，進而觸發一場主權財富基金競相吸納比特幣的浪潮。
伍德強調，此舉將象徵著各國不再完全依賴美元作為其儲備資產，這種外匯存底的重新分配將可能為新興市場貨幣帶來一定程度的動盪。
從長遠來看，她預計全球貨幣體系將最終圍繞兩種核心資產進行整合：由穩定幣支持的美元，以及比特幣。美國政府的任何購買行動，都將加速這一全球貨幣體系的結構性轉變。
