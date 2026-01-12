鉅亨網編輯林羿君 2026-01-12 18:00

華爾街知名基金經理、方舟投資（Ark Invest）的掌門人凱西 · 伍德（Cathie Wood）大膽預測，美國聯邦政府可能在 2026 年中期選舉前，開始大規模購買比特幣，作為國家戰略儲備的一部分。

「木頭姐」大膽預言：川普政府期中選舉前將大買比特幣 納入戰略儲備。(圖:shutterstock)

伍德在最新受訪中指出，川普政府的目標是建立一個「國家戰略比特幣儲備」，最初目標為持有 100 萬枚 BTC。儘管該儲備計畫自川普連任初期透過行政命令設立以來，主要依賴沒收非法資產來累積，但伍德認為，政府很快將開啟實際的購買行動。

她預計，川普將與其任命的「AI 和加密貨幣沙皇」薩克斯（David Sacks）合作，推動這項計畫的實施。

伍德分析，推動這項戰略性購買行動的背後有三大關鍵動機。首先是政治考量，川普希望在中期選舉前保持強勁的政治勢頭，避免在任期最後兩年淪為「跛腳鴨」總統。中期選舉的失利往往會削弱總統推進其施政綱領的能力。

其次，川普家族在比特幣和加密資產領域進行了大量投資，儘管 2025 年部分數位資產表現不如預期，但這反而為政府推出政策支持市場提供了充分的理由。

第三個也是至關重要的因素，是兌現對加密貨幣社群的承諾。加密貨幣選民在川普 2024 年大選中發揮了決定性作用，因此要維持這份支持，政府必須實踐承諾，包括建立策略性比特幣儲備，以及透過最低限度稅收豁免，允許小額比特幣交易免徵資本利得稅等。

她特別指出川普政府推動的「大而美」法案，該法案將美國企業實際稅率降至 10%，並永久恢復了 100% 的獎勵折舊以及美國國內研發費用的稅前列支扣除政策。