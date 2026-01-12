南韓1月前10日出口微跌2.3% 半導體需求強勁難掩汽車與鋼鐵頹勢

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-12 14:30

根據南韓關稅廳周一 (12 日) 公布數據，受汽車及傳統產業需求疲軟影響，南韓 2026 年 1 月前 10 天的出口總額為 155.5 億至 156 億美元，較去年同期下降 2.3%。儘管半導體產業在 AI 熱潮推動下持續爆發性成長，但仍不足以完全抵銷汽車與船舶出口的顯著跌幅。

南韓1月前10日出口微跌2.3% 半導體需求強勁難掩汽車與船舶頹勢(圖:shutterstock)

雖然整體出口金額受工作天數減少 (今年為 7 天，較去年減少 0.5 天) 影響而下滑，但日均出口額實際上增長了 4.7%，達到 22.2 億美元，反映出外部需求依然穩健。在進口方面，同期進口額下降 4.5% 至 182.1 億美元，導致貿易逆差為 27 億美元。

在出口品項上呈現極端走勢，受惠於人工智慧需求驅動的產業擴張周期，半導體出口額飆升 45.6%，達 46.4 億美元。晶片出口占總出口的比重攀升至 29.9%，較去年同期增加了近 10 個百分點。

乘用車出口大幅下滑 24.7%(約 10.1 億美元)，船舶與鋼鐵產品也分別下降了 12.7% 與 18.7%。此外，石油產品與無線通訊設備則分別維持了 13.2% 與 33.7% 的雙位數增長。

針對主要出口目的地，市場表現出現顯著分歧，其中，對台灣的出口表現最為亮眼，激增 55.4% 至 8.52 億美元。對中國大陸的出口也增長了 15.4%，達 38.7 億美元。