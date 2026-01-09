鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-09 15:50

南韓政府宣布將從今年 7 月起，正式開放外匯市場實施 24 小時全天候交易，這項重大變革旨在進一步解除離岸交易限制，以爭取將南韓提升至 MSCI 已開發市場的地位。

南韓7月啟動匯市24小時交易 以爭取MSCI已開發市場地位(圖:shutterstock)

自 1990 年代後期經歷亞洲金融危機帶來的資本外流後，南韓長期維持嚴格的外匯交易制度。過去，美元兌韓元市場每日僅開放 6.5 小時，且直接交易限制於兩家國內銀行網路。

副財政部長李亨一（Lee Hyoung-il）表示，政府正準備一份韓元國際化路線圖，藉由提供離岸韓元融資等方式，大幅提升韓元的可用性與市場需求，並逐步落實納入 MSCI 指數的計畫。

這項改革是南韓總統李在明自 2025 年 6 月就任以來的重要政策承諾。為了振興國內股市，南韓政府已推動多項市場改革與稅務措施，包括要求更多企業公告需提供英文版本、優化賣空監管機制，以及簡化證券交易程序。

在政策推動下，南韓綜合股價指數 KOSPI 去年表現冠絕全球，大漲 76%，創下 1999 年以來最強勁的增長，而韓元也在歷經大幅貶值後，於去年底受惠於市場穩定措施，回升 2.3%。

南韓財政部預測，2026 年南韓經濟成長將從 2025 年的 1.0% 提升至 2.0%，通貨膨脹率則預計維持在 2.1%。儘管全球貿易面臨美國關稅挑戰，但受惠於 AI 投資帶動的半導體強勁需求，預計今年出口將增長 4.2%。