鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-08 16:50

星展銀行今（8）日舉行 2026 年第一季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣經濟在經歷 2025 年高達 7.2% 的爆發性成長後，2026 年雖面臨基期拉高與外部關稅不確定性，但受惠人工智慧熱潮延續，預估 2026 年台灣 GDP 成長率為 4.8%，持續蟬聯亞洲四小龍之冠。展望 2026 台灣三大情境：關稅與 AI 技術週期為關鍵。

持續超越日韓 星展上調台灣今年GDP成長至 4.8%、人均GDP 4.2萬美元。（鉅亨網資料照）

馬鐵英分析，2025 年台灣在人工智慧全球硬體需求帶動下，經濟表現極為強勁，不僅 GDP 成長率創下 2010 年以來新高，與印度、越南同列亞洲前三強。最受矚目的是，台灣人均 GDP 預估達到 3.8 萬美元，這是史上第一次同時超越日本與韓國，且隨著 2026 年經濟持續擴張，台灣人均 GDP 將達 4.2 萬美元，台灣與日韓之間的差距預料將進一步拉大。

馬鐵英表示，針對 2026 年展望，星展集團提出三種可能的預測情境：

基本情境（機率最高）： 全球 AI 硬體需求維持強勁但增速放緩，美國關稅政策處於溫和水準，預估 GDP 成長率落在 4% 至 5% 之間。

樂觀情境： 若 AI 驅動的技術週期演變為持續性的超級週期，且美國對半導體關稅維持豁免，台灣 GDP 成長率有望衝上 6% 至 7%。

悲觀情境： 若 AI 成長動能減弱，且美國與台灣之間維持高額對等關稅，成長率可能放緩至 2% 至 3%。

馬鐵英預期 2026 年台灣經濟將維持 K 型結構。科技產業憑藉先進晶片製造、伺服器 ODM 及散熱系統等完整供應鏈，將持續受惠於全球 AI 競賽。然而，非科技製造業仍面臨雙重夾擊，除了川普政府可能的關稅 B 計畫外，中國內需疲弱與產能過剩也將壓抑出口表現。

此外，建築業景氣預計持續低迷。由於房價修正有限、房價所得比仍高，加上銀行不動產放款占總放款比重仍處於 36% 的高位，相關授信調整幅度尚不足以扭轉產業頹勢。

面對地緣政治風險，台灣企業展現高度靈活。馬鐵英強調，台灣出口結構已顯著降低對中國大陸的依賴，2025 年美國已成為台灣最大出口市場，占比達 30%。同時，台灣對東協六國的出口額在 2025 年突破 1000 億美元，首度超越對中國大陸出口。