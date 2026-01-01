中韓領袖兩月內二度會談 李在明盼全面恢復兩國關係

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-06 02:40

綜合外媒報導，韓國總統李在明周一與中國國家主席習近平在北京舉行會談，這是李在明去年 6 月上任來首次訪中，也是兩人兩個月內第二次會晤，顯示雙方積極修復關係。

李在明與習近平兩個月內二度會面，顯示中韓積極修復關係。(圖:Reuters/TPG)

李在明表示：「希望與您共同開啟韓中關係新階段，讓 2026 年成為韓中關係全面恢復的元年。」習近平強調會面頻率顯示雙邊關係重要性，兩國應「照顧彼此核心利益和重大關切」。

中國積極拉攏韓國

李在明對外政策比前任總統尹錫悅更加平衡，尹錫悅任內優先發展與華盛頓關係。而中國自與日本關係破裂後，也積極尋求與韓國建立更緊密關係。

值得注意的是，中日關係因台海問題急遽惡化。日本首相高市早苗 11 月表示，如果中國攻擊台灣，東京可能部署軍隊。北京隨後敦促民眾減少赴日旅遊，並限制日本海鮮進口。

地緣政治緊張背景下會談

這次會談在複雜的地緣政治背景下進行。美國周末抓獲委內瑞拉總統馬杜羅，而北韓也在李在明抵達中國當天發射彈道飛彈，為兩個月來首次。李在明呼籲北京協助推動朝鮮半島和平。

習近平在會談中特別提及中韓共同抗日歷史：「80 多年前，中韓兩國做出巨大犧牲，戰勝日本軍國主義。」他呼籲兩國「攜手維護二戰勝利果實，維護東北亞和平穩定」。

分析人士認為，習近平的談話暗示中國希望韓國在台海問題上支持北京，而非華盛頓。

經濟合作成果豐碩

李在明此行率領 200 多位韓國企業領袖，包括三星電子會長李在鎔、SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣等。

李在明強調要在 AI、消費品、文化產業等領域加強合作，擴大目前約 3000 億美元的雙邊貿易。不過韓國總統幕僚長姜勳植表示，北京短期內不太可能解除對韓國文化內容的非正式禁令。