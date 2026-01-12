鉅亨網新聞中心 2026-01-12 09:19

綜合日本媒體報導，高市早苗或將在 1 月 23 日召開的例行國會期間，解散眾議院，並計畫於 2 月上旬至中旬舉行大選。此舉旨在贏得眾議院選舉，並加快政策執行進程，但執政黨自民黨內部對此意見分歧。

此舉被視為一場政治豪賭，旨在將其執政初期的「蜜月期」高支持率轉化為穩固的議席優勢，以應對目前朝野政黨分控兩院的「扭曲國會」困局。

‌



目前傳出的選舉時程方案有二，其一為「1 月 27 日發布公告、2 月 8 日投票」；其二為「2 月 3 日發布公告、2 月 15 日投票」。

在去年的臨時國會上，執政黨透過納入其他無黨派所屬眾議員，最終在 465 個眾議院席次中獲得 233 個，勉強達到過半席。但在參議院，執政黨仍是少數，造成「扭曲國會」現狀，導致政權運作存在不確定因素。

自 2025 年 10 月上任以來，高市早苗內閣的支持率一度飆升至 70% 以上，但其所屬的自民黨在參議院仍不佔多數，導致預算案及「積極財政」政策在推行時面臨在野黨強大阻力。高市認為，若能透過提前大選贏得民意授權並增加席位，將有助於落實包括制定「緊急事態條款」修憲方案在內的保守派議程。

日本維新會代表吉村洋文 11 日表示，「如果高市決定解散國會，身為執政聯盟夥伴，我們已做好戰鬥準備」。他進一步談到 9 日與高市的對話，「與首相交談後，感覺日本正邁入新階段」，但並未解釋所指為何。

最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥也表示，該黨目前已進入競選模式，「23 日解散眾院的可能性非常大，既然他們已採取行動，我們打算繼續積極跟進」。

《朝日新聞》11 日分析稱，日前中方宣布加強對日本兩用物項的出口管制，稀土也可能被列入出口管制範圍，令日本首相官邸內部危機感進一步加強。如果日中關係沒有改善，在野黨無疑會在新國會期間加強追責。此外，在新國會期間如果出現負面事件，可能對高市內閣造成致命傷，這也促使出現支持提前解散眾議院的論點。

《朝日新聞》也稱，這項策略也存在風險。現屆眾議員任期（4 年）尚未過半，如果高市明知解散眾議院將導致政治真空，卻仍執意進行的話，將清楚地表明解散眾議院優先考慮的是黨派利益，那麼解散的合理性將受到質疑。

面對外界高度關注是否解散眾議院，高市早苗本人則保持相對低調。她在一段於週日播出的《NHK》專訪中表示，目前施政重心仍放在眼前任務。