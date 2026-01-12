鉅亨網新聞中心 2026-01-12 21:10

越南經濟在 2025 年展現強勁韌性，根據越南國家統計局數據，越南去年 GDP 增速估計達到 8.02%，不僅遠超年初預期的 6.1%-6.5%，更創下過去 15 年來的第二高增速，僅次於 2022 年。

這份成績單宣告越南已正式邁入「中等偏上收入國家」行列，人均 GDP 首次突破 5,000 美元大關。

‌



貿易與產業：關稅衝擊下的生存之道

越南經濟的飛速增長主要由服務業、工業與建築業帶動，其中工業與建設產業增長 8.95%，成為新興工業國家的典範。在對外貿易方面，儘管面臨美國川普政府曾威脅課徵 40% 以上的關稅，但越美雙方於 2025 年 7 月達成協議，將稅率降至 20% 的可承受範圍，使對美出口保持穩健。

2025 年越南進出口總額突破 9,200 億美元，出口額達 4,750 億美元，較前一年增長 17%。

其發展模式被外界視為「摸著中國過河」，透過大量進口中國零組件並加工出口至美國，成功在全球供應鏈轉移紅利中獲益。

區域競逐：位居亞洲增長之首

越南的增長速度已超越印度（預計 7% 以上），位居亞洲主要經濟體之首。目前越南 GDP 規模約為 5,140 億美元，預計有望在近期超越泰國，成為僅次於印尼與新加坡的東協第三大經濟體。

內需與基建：房地產與「鐵公基」狂飆

國內發展方面，越南固定資產投資在 2025 年創下 1,890 億美元的歷史新高，占 GDP 比重逾 33%。其中最受矚目的為連結河內與胡志明市的「南北高鐵」，該項目被視為支撐短期增長的關鍵。

然而，繁榮背後也隱藏危機，過去 5 年越南房價上漲 59%，增幅高於美、日、星等國，政府已開始採取「樓市調控」措施以應對失控的房價與地價。

未來展望與挑戰

儘管面臨電力短缺、產業結構單一及過度依賴外資等短板，越南政府對未來仍充滿雄心，將 2026 年的經濟增長目標設定在 10% 以上。