鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-11 11:00

中國近日似乎正向美國科技企業發出明確訊息，警告其勿染指中國的人工智慧（AI）人才與技術。

根據《Business Insider》報導，分析師指出，中國商務部宣布將對 Meta(META-US) 收購 AI 新創公司 Manus 的交易展開調查，審查該收購案是否符合中國關於出口管制的法律和規定，正是在向外界發出此一訊號。

Manus 由 AI 產品工作室 Butterfly Effect 於去年三月在中國創立，並因宣稱開發出一款「通用型」AI 代理，可在有限人類監督下執行任務而受到全球關注。

2025 年中，該新創公司將總部遷往新加坡。

Meta 於去年 12 月宣布收購 Manus，並完全切斷其與中國的聯繫，交易金額據報超過 20 億美元。

分析師指出，中國此次調查值得關注的一點在於，它似乎針對所謂的「新加坡洗牌」，即企業為減少監管審查而將總部從中國遷至新加坡的行為。

TikTok 母公司字節跳動以及快時尚巨頭 Shein 就是這類企業的代表。

分析師表示，這項調查同時也是在阻止中國 AI 新創企業選擇前往美國發展。

Mercator 中國研究所高級分析師 Wendy Chang 表示：「我認為中國這項調查的目的是防止 AI 技術與人才流失到海外收購，尤其是流向美國。」

Meta 計畫將 Manus 的高層領導團隊帶到公司內部，並將繼續獨立運行其 AI 代理平台，同時將技術整合到 Meta 的自家產品中。

人才成為中國、美國科技新競爭戰場

研究機構 GlobalData 的公司分析師 Murthy Grandhi 指出，Manus 調查顯示，競爭焦點已從晶片擴展至「模型、代理、人才與企業部署」。

喬治城大學安全與新興技術中心高級研究分析師 Hanna Dohmen 指出，雖然這項調查「並非完全令人意外」，但中國監管機構採取的方式「更具新意」，因為它「似乎專注於人才與知識產權的流動」。

目前，人才已成為 AI 競賽的核心，各大科技公司如 OpenAI、Meta 和 Google(GOOGL-US) 都以高額薪酬吸引最頂尖的人才。

去年，Meta 投資 140 億美元收購 AI 培訓新創公司 Scale AI，並將其執行長 Alexandr Wang 帶入公司，負責主導 Meta 的 AI 業務。

Grandhi 表示，中國對 Manus 的調查可能代表該國對「AI 技術對外轉移」的監管將更加嚴格，並可能加速 AI 生態系統的「分化」。

目前，中美兩國在 AI 領域採取了截然不同的策略，中國企業傾向於採用更開放的 AI 模型，例如 DeepSeek。

目前尚不清楚中國的調查如果進入全面審查將持續多久，過去中國商務部的其他調查有時超過一年。

Grandhi 認為，最可能的結果是交易會在「附加限制」下獲得批准，而非被完全阻止。