鉅亨網新聞中心 2026-01-09 19:20

多年來，在委內瑞拉，幾乎每次停電——都會有人戲稱是美國在背後搞鬼，準備伺機除掉總統。

羅德里格斯就任委內瑞拉臨時總統 強調國家自主(圖:shutterstock)

這一玩笑在今年成真，在美國發動軍事行動逮捕總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 後，川普出人意料外地選擇與副總統羅德里格斯 (Delcy Rodríguez) 領導所謂的「臨時權力機構」合作，而支持在 2024 年大選中獲勝的反對派領袖馬查多 (María Corina Machado)。

‌



這一決策的核心在於華盛頓「優先考慮穩定而非民主」的現實考量。前美國大使 Charles Shapiro 分析，此舉旨在維持「沒有獨裁者的獨裁政權」，以保留現有的行政架構來確保國家不陷入內戰或反對派內鬥。

羅德里格斯於 1 月 3 日宣誓就任臨時總統。這項權力交接是根據委內瑞拉憲法進行的。她上任最初稱美國政府為違反國際法的「極端分子」，她強調，委內瑞拉並未「臣服」於美國，並抨擊美方的軍事行動是出於「能源貪婪」，認為過去對馬杜洛的毒品與人權指控僅是奪取石油資源的藉口。

但此後她的立場發生了轉變。 1 月 4 日，她在社群媒體上發文稱：「我們邀請美國政府與我們合作，共同推進合作議程。」