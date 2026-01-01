鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-08 01:15

根據《CNBC》周三 (7 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克表示，輝達 (NVDA-US) 新推出的自駕車模型要真正對特斯拉構成競爭壓力，可能要等 5 到 6 年，甚至更久，因為傳統車廠要大規模採用相關技術還需要時間。

輝達推自駕 AI 模型 馬斯克：威脅還很遠

周二在拉斯維加斯 CES 大會上，輝達執行長黃仁勳宣布推出 Alpamayo，這是一系列用於自駕開發的開放式 AI 模型。

馬斯克在 X 平台回應一位將該系統比作特斯拉 FSD 的用戶時表示，自駕技術要達到比人類駕駛安全得多的程度，還需要很多年。

「之後傳統車廠要大規模在車上配備攝影機和 AI 電腦，還要再等幾年。」他說，「所以這對特斯拉可能在 5 或 6 年後構成競爭壓力，但很可能更久。」

輝達將 Alpamayo 描述為視覺語言動作模型，將「類人思維」應用於自駕系統，以便應對罕見或新的駕駛情境。

馬斯克周二在另一篇貼文中表示，輝達會發現「達到 99% 很容易，但要解決剩下的難題就超級困難」。

黃仁勳稱讚特斯拉 FSD 技術

黃仁勳在周二問答環節中稱讚馬斯克的 FSD 技術是「世界級」和「最先進」的。