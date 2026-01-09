鉅亨網新聞中心 2026-01-09 16:20

特斯拉執行長馬斯克再次對科技產業的既有典範發起挑戰。在最近一次「Moonshots」訪談中，馬斯克稱，現代晶圓廠的基石——無塵室 (Cleanrooms) 是錯誤的，特斯拉會蓋自己的 2 奈米晶圓廠，他要在晶圓廠內一邊吃起司漢堡，一邊抽雪茄。

顛覆傳統：從環境潔淨轉向「晶圓隔離」

‌



這座被馬斯克稱為「TeraFab」的設施，核心邏輯在於放棄對整個建築環境的極致潔淨要求。他主張，現代晶圓廠對於無塵室的理解是「錯誤的」，其解決方案應是追求「全程晶圓隔離」(Wafer isolation)。

馬斯克解釋，只要晶圓在所有搬運與製程中都保持在充入純氮氣且維持正壓的隔離容器內，外部環境的污染便不再是威脅。

業界質疑：奈米級精度的現實挑戰

然而，這項構想在專業領域引發了極大爭議。據《tomshardware》等媒體報導指出，現代先進晶圓廠 (如台積電或三星) 投入數十億美元打造 ISO Class 1 或 Class 2 的極低粉塵環境，是因為在 2 奈米這種趨近原子級精度的尺度下，外部環境極其敏感。即便晶圓平時儲存在密封容器 (如 FOUP) 中，一旦設備需要開啟進行維護或保養，「骯髒」的工廠環境會立即污染精密設備內部，進而導致良率崩跌。

此外還有一項關鍵數據是，人類的一次呼吸會產生數百萬顆粒子、水氣與細菌，這些物質會嚴重損壞極紫外光 (EUV) 反射鏡並干擾製程化學。業界專家認為，馬斯克對現代尖端晶圓廠的運作似乎缺乏專業層級的理解。

談台積電與三星

馬斯克對於代工廠在美國的布局有著明確的偏好。馬斯克曾公開聲稱三星在德州的晶圓廠「優於」台積電在美國的設施。為了強化與三星的合作，馬斯克甚至在三星的美國晶片廠擁有自己的辦公室，這顯示了特斯拉將晶片製造視為核心戰略的雄心。

馬斯克表示，他對當前代工業界的擴產速度感到失望，認為這拖累了如 xAI 等人工智慧計畫的進程。他特別點名台積電，認為其對於「產能過剩」的擔憂是「瘋狂的」。

馬斯克預測，全球將面臨嚴重的晶片短缺，若代工廠不加速建設，將會撞上「晶片牆」。

儘管批評產能，馬斯克在訪談中也承認台積電的擔憂在某種意義上是「有效的」——如果晶片產量呈指數級增長，但電力與冷卻基礎設施 (如變壓器) 的增長緩慢，即使晶片生產出來也無法運作。

特斯拉的晶片野心與戰略布局

馬斯克推動「TeraFab」的背後，是為了應對 AI 晶片巨大的需求瓶頸。他預測未來每年將需要 1,000 億至 2,000 億顆晶片，這遠超現有代工廠的產能擴張速度。

雖然特斯拉目前已與三星合作開發 AI5 和 AI6 晶片，但馬斯克顯然希望透過自行建立晶圓廠來掌控自己的命運。