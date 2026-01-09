鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-09 18:26

「AI 產業的主要瓶頸，將正式從晶片製造轉向電力與冷卻能力。」特斯拉與 xAI 創辦人馬斯克一語道破 AI 時代的關鍵轉折。隨著生成式 AI、雲端運算與大型資料中心快速擴張，全球正邁入「算力即電力」的新階段，電力已從基礎設施躍升為左右 AI 成長動能的核心資源。法人指出，在 AI、能源轉型與 ESG 三大趨勢交會下，綠色電力已由題材走向需求驅動，投資人可透過綠色電力 ETF，參與全球電力超級循環，掌握 AI 長線成長背後的關鍵核心資產。

馬斯克一句話點燃電力行情 法人：布局ESG綠色電力ETF卡位AI能源入場券（圖：shutterstock）

富邦 ESG 綠色電力 (00920-TW)ETF 經理人洪珮甄指出，AI 投資主軸正由半導體逐步延伸至電力與能源供應端，相關產業已出現結構性轉變。根據國際投行研究，由於 AI 需求暴增，高盛預估全球資料中心用電量未來十年將成長約 175%，相當於新增一個全球前十大用電國。AI 訓練與推論高度仰賴穩定且大量的電力供應，使電力是否到位成為科技巨頭擴張算力的先決條件，也讓再生能源從政策選項轉為 AI 產業的剛性需求。

洪珮甄進一步表示，這股需求有望推動綠能產業進入新一輪超級循環。00920 聚焦全球綠能設備與儲能龍頭，等同掌握 AI 時代的能源入場券。隨著大型科技企業全面擴建資料中心，對長期、穩定且低碳電力的需求快速升溫，包括主要雲端服務供應商 (CSP) 在內的科技大廠，已接近或達成資料中心 100% 使用綠電目標，並透過長期購電協議 (PPA) 或直接投資能源專案，為綠色電力產業帶來長期能見度與穩定現金流。

市場表現亦反映趨勢轉變。根據 Bloomberg 統計，ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數 2025 年上漲 52.87%。展望 2026 年，AI 用電需求持續高速成長，歐洲減碳政策延續，中國太陽能產業推動去產能，加上 AI 與資料中心用電擴大至儲能、燃料電池、地熱與備援發電等領域，均有助支撐綠電產業中長期發展。

00920 投資範圍涵蓋多元再生能源、太陽能、風能、電池與儲能、氫能及電力基礎建設，完整布局發電、儲能與電網升級關鍵環節，並納入 ESG 風險評等機制，排除高爭議企業，兼顧成長潛力與永續品質，成為市場中少數同時結合 AI、綠電趨勢與 ESG 篩選的主題型 ETF。