美國會預算辦公室預測：Fed今年將小幅降息

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-09 09:41

據《路透》報導，美國國會預算辦公室 (CBO) 周四 (8 日) 預測，聯準會 (Fed) 今年可能會再小幅降息，以「因應勞動市場的下行風險」，之後便暫停行動。由於關稅上調，以及川普政府減稅措施帶動需求增加，未來數年通膨預料仍將高於聯準會設定的 2% 目標。

美國會預算辦公室預測Fed今年將小幅降息(圖：Shutterstock)

CBO 在最新經濟展望中指出，目前介於 3.5% 至 3.75% 區間的短期借貸利率，預計在第四季降至 3.4%，並維持在該水準至 2028 年。

‌



CBO 預測，美國失業率將在今年底達到 4.6%，並於 2028 年降至 4.4%。以聯準會偏好的指標衡量，通膨率今年將放緩至 2.7%，到 2028 年進一步降至 2.1%。

經濟成長方面，CBO 認為今年成長率可望加快至 2.2%，但在 2027 與 2028 年平均將回落至 1.8%。人工智慧 (AI) 帶來的生產力提升，以及減稅刺激下的企業支出增加，將部分抵消移民減少導致勞動力成長放緩的影響。

整體而言，CBO 對經濟的看法略較悲觀，低於聯準會官員在 12 月中旬公布的官方預測。

相較之下，美國央行官員的預測中位數顯示，美國經濟成長將略快、失業率更低，通膨也會更快回落至 2% 目標，進而推動聯邦資金利率今年降至約 3.4%，明年降至 3.1%。